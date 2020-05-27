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2020-05-27T12:23
https://ria.ru/20200527/1572050764.html
"Аэроэкспресс" с 15 июня снизит тариф до 300 рублей
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РИА Новости

"Аэроэкспресс" с 15 июня снизит тариф до 300 рублей

12:23 27.05.2020
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© РИА Новости / Максим БлиновПоезд "Аэроэкспресс" в Москве
Поезд Аэроэкспресс в Москве
© РИА Новости / Максим Блинов
Поезд "Аэроэкспресс" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Компания "Аэроэкспресс", которая осуществляет перевозки пассажиров между Москвой и столичными аэропортами, с 15 июня снижает тариф до 300 рублей и планирует восстановить отменённые ранее поезда в аэропорты в полном объеме, сообщили журналистам в компании.
У "Аэроэкспресса" в настоящее время действует линейка тарифов. В частности, стандартный билет в одну сторону стоит 450 рублей при покупке заранее, обычный стандартный - 500 рублей. Бизнес стоит 1500 рублей. Компания из-за снижения пассажиропотока отменяла ряд рейсов в аэропорты "Внуково", "Домодедово" и "Шереметьево".
"С 15 июня на поездки в "Аэроэкспресс" будет действовать единый тариф "Стандарт" стоимостью 300 рублей. По тарифу "Бизнес" стоимость поездки составит 800 рублей... Также рассчитываем, что с 15 июня график движения поездов будет восстановлен в полном объеме", - сообщили в компании.
Генеральный директор "Аэроэкспресса" Алина Бисембаева, слова которой привели в компании, отметила, что в новых условиях меняются возможности потребителей, и в этих реалиях "Аэроэкспрессу" необходимо предложить сервис, который будет отвечать двум главным критериям: безопасности и доступной цене. Она напомнила, что компания тщательно выполняет все необходимые санитарные мероприятия и предписания, чтобы обеспечить безопасность пассажиров, строго следит за состоянием здоровья сотрудников.
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"Мы пересмотрели и ценовую политику на время постепенного выхода из карантина, чтобы сделать поездку для пассажира более доступной, а тарифы предельно простыми. Провели опрос, отталкиваясь от полученных данных рассчитали стоимость, которая будет актуальна для пассажиров с учетом новой реальности, и с 15 июня снижаем стоимость билета до 300 рублей. Эта цена отвечает запросам как одиночных пассажиров, так и тех, кто обычно путешествует компанией, таким образом единый тариф позволит охватить все основные сегменты авиапассажиров. 300 рублей – это ощутимо выгоднее, чем поездка в аэропорт на такси", - процитировали слова главы "Аэроэкспресса".
Бисембаева добавила, что для "Аэроэкспресса" новый тариф – это антикризисный инструмент. "Мы стремимся к возвращению привычного пассажиропотока. Мы будем внимательно следить за динамикой, регулярно оценивать результаты и обратную связь от наших пассажиров. По мере восстановления будем принимать решение, есть ли необходимость возвращаться к прежней тарифной политике или же продолжать придерживаться новой", - привели в компании слова гендиректора.
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РоссияАэроэкспрессЭкономика
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