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2020-05-27T13:44
https://ria.ru/20200527/1572050686.html
Москвичам пообещали июльскую жару
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РИА Новости

Москвичам пообещали июльскую жару

12:22 27.05.2020 (обновлено: 13:44 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМолодые люди на Крымском мосту в Москве
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москве в субботу ожидается по-июльски жаркая погода и гроза, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.

"Выходные дни будут очень отличаться и по температурному режиму, и по режиму осадков. Тридцатого числа у нас облачная погода с прояснениями, в ночь еще возможны местами небольшие кратковременные дожди и не исключена гроза. Ночь будет довольно теплой, в Москве — 13-15 градусов тепла, по области — десять-пятнадцать. Днем в субботу — 23-25 градусов, по области — 20-25 градусов".

Татьяна Позднякова
Собеседница агентства пояснила, что такая температура существенно выше климатической нормы и скорее соответствует середине июля.
При грозе возможны кратковременные порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
Уже на следующий день характер погоды изменится, отметила Позднякова.
"Облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ночная температура останется довольно высокой — 12-17 градусов тепла, а днем будет проходить атмосферный фронт, температура будет в пределах 14-19 градусов", — добавила синоптик.
В воскресенье в течение дня возможно усиление ветра до 12-17 метров в секунду.
Ранее синоптики предупредили москвичей о рекордном количестве осадков в конце недели — "четыре ведра на квадратный метр".
Женщина с зонтом в Москве
Вчера, 10:16Распространение нового коронавируса
Названа погода, способствующая распространению коронавируса
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Татьяна ПоздняковаМоскваОбщество
Популярные комментарии
Утром один (Вильфанд) обещает всемирный потоп, днём другая обещает июльскую жару. Хоть бы в окно выглянули бы ради приличия. Гадание на кофейной гуще.
27 мая, 13:21
Jonnsjr Carter
480000
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