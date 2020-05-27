Москвичам пообещали июльскую жару

"Выходные дни будут очень отличаться и по температурному режиму, и по режиму осадков. Тридцатого числа у нас облачная погода с прояснениями, в ночь еще возможны местами небольшие кратковременные дожди и не исключена гроза. Ночь будет довольно теплой, в Москве — 13-15 градусов тепла, по области — десять-пятнадцать. Днем в субботу — 23-25 градусов, по области — 20-25 градусов".