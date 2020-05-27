Москвичам пообещали июльскую жару

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. В Москве в субботу ожидается по-июльски жаркая погода и гроза, сообщила РИА Новости главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова.
"Выходные дни будут очень отличаться и по температурному режиму, и по режиму осадков. Тридцатого числа у нас облачная погода с прояснениями, в ночь еще возможны местами небольшие кратковременные дожди и не исключена гроза. Ночь будет довольно теплой, в Москве — 13-15 градусов тепла, по области — десять-пятнадцать. Днем в субботу — 23-25 градусов, по области — 20-25 градусов".
Собеседница агентства пояснила, что такая температура существенно выше климатической нормы и скорее соответствует середине июля.
При грозе возможны кратковременные порывы ветра до 12-17 метров в секунду.
Уже на следующий день характер погоды изменится, отметила Позднякова.
"Облачно с прояснениями, местами небольшой кратковременный дождь. Ночная температура останется довольно высокой — 12-17 градусов тепла, а днем будет проходить атмосферный фронт, температура будет в пределах 14-19 градусов", — добавила синоптик.
В воскресенье в течение дня возможно усиление ветра до 12-17 метров в секунду.
Ранее синоптики предупредили москвичей о рекордном количестве осадков в конце недели — "четыре ведра на квадратный метр".