Частные клиники не пытаются отговорить женщину от аборта, считают в РПЦ

Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Частные клиники, предоставляющие услуги по совершению аборта, не ориентированы на оказание беременным женщинам в кризисной ситуации психологической помощи и других форм поддержки, заявила РИА Новости руководитель направления защиты материнства синодального отдела Московского патриархата по благотворительности, директор церковного кризисного центра "Дом для мамы" Мария Студеникина, комментируя закрытие одной из клиник на юге Москвы.

Ранее Росздравнадзор по результатам проверки запретил работу одной из частных столичных клиник после гибели пациентки во время проведения процедуры искусственного прерывания беременности, помещения клиники были опечатаны. Проведенная проверка выявила многочисленные нарушения в работе медучреждения.

По словам Студеникиной, сегодня Минздрав, Русская православная церковь и общественные организации активно развивают работу по оказанию помощи беременным женщинам в кризисной ситуации, в государственных женских консультациях по всей стране работают психологи и социальные работники.

"Их задача - поддержать женщину, предложить различные варианты помощи. Это позволяет сохранить тысячи беременностей. Однако такая работа отсутствует в частных клиниках. Беременная женщина, обратившаяся в частную клинику, вряд ли услышит там вопрос: "Можем ли мы вам помочь сохранить беременность?" - сказала представитель синодального отдела.

Координатор общероссийского общественного движения "За жизнь!" Сергей Чесноков со своей стороны отметил, что искусственные аборты в частных клиниках - это "опасное явление, поскольку контроля со стороны Минздрава за ними как такового нет, получается темное пятно".

"Сколько там делают прерываний беременности, на каких сроках? Никто на этот вопрос ответить не сможет. К тому же у платной медицины на первом месте стоит извлечение прибыли. Как итог, многие частные клиники готовы нарушать сроки и условия проведения аборта. Наше мнение - частным клиникам нужно запретить совершать данную процедуру", - сказал Чесноков РИА Новости.