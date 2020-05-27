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В Новосибирске умер мужчина после падения на него ветки тополя
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РИА Новости

В Новосибирске умер мужчина после падения на него ветки тополя

12:14 27.05.2020
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваАвтомобиль скорой медицинской помощи
Автомобиль скорой медицинской помощи
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в Новосибирске от травмы, полученной при падении на него ветки тополя во время шквального ветра в минувший вторник, также пострадал 11-летний мальчик, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.
В ведомстве напомнили, что 26 мая в Новосибирске возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром. В результате произошедшего были повалены деревья.
"К сожалению, не обошлось без жертв. По фактам, связанным с последствиями ураганного ветра, следственными органами СК России по Новосибирской области проводятся доследственные проверки", - говорится в сообщении.
Так, в Ленинском районе проводится проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате падения на него ветки тополя во время прошедшего вчера в регионе урагана. С травмами и ушибами ребенок был доставлен в больницу, его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.
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"Также следователи СКР проводят проверку по факту гибели мужчины, 1961 года рождения, скончавшегося от травмы, полученной при падении ветки тополя. Трагический инцидент тоже произошел вчера во время урагана, в тот момент, когда мужчина находился возле дома на улице 2-я Портовая в городе Новосибирске", - сообщили в СК.
Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося, причины и условия, которые способствовали происшествиям.
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Следственный комитет России (СК РФ)НовосибирскПроисшествия
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