В Новосибирске умер мужчина после падения на него ветки тополя

НОВОСИБИРСК, 27 мая – РИА Новости. Мужчина погиб в Мужчина погиб в Новосибирске от травмы, полученной при падении на него ветки тополя во время шквального ветра в минувший вторник, также пострадал 11-летний мальчик, сообщает в среду следственное управление СК РФ по региону.

В ведомстве напомнили, что 26 мая в Новосибирске возникли экстремальные погодные условия, сопровождавшиеся сильным порывистым ветром. В результате произошедшего были повалены деревья.

"К сожалению, не обошлось без жертв. По фактам, связанным с последствиями ураганного ветра, следственными органами СК России по Новосибирской области проводятся доследственные проверки", - говорится в сообщении.

Так, в Ленинском районе проводится проверка по факту травмирования 11-летнего мальчика в результате падения на него ветки тополя во время прошедшего вчера в регионе урагана. С травмами и ушибами ребенок был доставлен в больницу, его жизни и здоровью уже ничего не угрожает.

"Также следователи СКР проводят проверку по факту гибели мужчины, 1961 года рождения, скончавшегося от травмы, полученной при падении ветки тополя. Трагический инцидент тоже произошел вчера во время урагана, в тот момент, когда мужчина находился возле дома на улице 2-я Портовая в городе Новосибирске", - сообщили в СК.