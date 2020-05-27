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Политолог оценил ситуацию вокруг Гонконга
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РИА Новости

Политолог оценил ситуацию вокруг Гонконга

12:13 27.05.2020
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© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкГонконг
Гонконг
© РИА Новости / Александр Вильф
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Гонконг. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Гонконг становится поводом для полномасштабного давления на Китай и начала массивной антикитайской кампании со стороны США, считает доцент философского факультета МГУ имени М.В. Ломоносова, политолог Борис Межуев.
Президент США Дональд Трамп ранее пообещал "через пару дней" объявить "мощный" ответ Пекину за действия властей КНР в отношении Гонконга.
"Мне кажется, Гонконг стал такой "китайской Украиной" своего рода. То есть в этом смысле есть попытка использовать Гонконг против основного Китая, примерно как Украину использовали против России при понятных отличиях. Мне кажется, это действительно будет попытка массивного воздействия на Китай с целью недопущения любого силового разрешения внутренних конфликтов в Гонконге при провоцировании этих конфликтов. В общем, что мы имели на Украине", - сказал Межуев РИА Новости.
По словам эксперта, Китай будет обвинен в том, что он осуществляет подавление Гонконга, и далее будет развернута массивная антикитайская кампания. "Гонконг - это просто повод. Как Украина стала поводом давления на Россию, точно так же Гонконг станет поводом давления на Китай, со всеми последующим сплочением против", - отметил эксперт.
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Как подчеркнул эксперт, "Китай не будет обращать на это никакого внимания и будет делать то, что делает, но это приведет к санкциям, международной холодной войне, к началу полномасштабной экономической политики разрыва основной глобализационной связи между Китаем и Западом". Он отметил, что это масштабный повод для начала серьезной переориентации мира, а сам по себе Гонконг играет роль исключительно "точки взрыва".
"Естественно, начнется серия дальнейшей экономической войны против Huawei и так далее", - добавил он.
"Конечно, здесь главная задача, мне кажется, не столько ударить по Китаю, сколько по союзникам США с целью недопущения их взаимодействия с Китаем. В итоге главная задача будет именно эта. Те, кто пытаются торговать, взаимодействовать с Huawei, Европа, которая пытается наладить какие-то экономические отношения с китайцами, не оглядываясь на США", - считает Межуев.
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Также, по мнению эксперта, Трамп думает, что ситуация с Гонконгом поможет ему решить электоральные проблемы. "Потому что его оппоненты внутри будут обвинены в прокитайской линии, это уже делается. Точно так же, как его оппоненты обвиняют его в пророссийской линии. Тут оснований будет, по-видимому, больше", - отметил аналитик.
Ранее советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.
Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным огранном КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
В поддержку рассмотрения законопроекта выступили глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, полиция, минюст, таможня, секретарь по вопросам безопасности Джон Ли. Лэм заявляла, что принятие законопроекта никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, что он направлен против сепаратистской деятельности, подрыва государственной власти, организации и осуществления терактов, а также против вмешательства извне во внутренние дела Гонконга.
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