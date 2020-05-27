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2020-05-27T12:55
https://ria.ru/20200527/1572049813.html
В Совфеде предложили предоставить предприятиям АПК места на рынках
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/1d/1569310097_0:316:2988:1997_1036x0_80_0_0_c1993e44760d711f7ca5606bda08fb1f.jpg
РИА Новости

В Совфеде предложили предоставить предприятиям АПК места на рынках

12:10 27.05.2020 (обновлено: 12:55 27.05.2020)
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© РИА Новости / Артур Лебедев / Перейти в фотобанкПродавец в защитной маске изображен на курорте Красная Поляна в Сочи, Россия
Продавец в защитной маске изображен на курорте Красная Поляна в Сочи, Россия
© РИА Новости / Артур Лебедев
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Продавец в защитной маске изображен на курорте Красная Поляна в Сочи, Россия. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Комитет Совфеда по аграрно-продовольственной политике подготовил предложения по поддержке АПК в условиях пандемии коронавируса, сенаторы предлагают предоставлять сельхозпроизводителям на рынках не менее половины мест.
Председатель комитета СФ Алексей Майоров отметил, что законодатели осуществляют парламентский контроль за реализацией положений Доктрины продовольственной безопасности РФ. Их предложения были направлены в адрес вице-премьера РФ Виктории Абрамченко.
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"Мы считаем целесообразным принять меры по реализации в субъектах РФ в полном объеме норм закона "О розничных рынках и о внесении изменений в Трудовой кодекс РФ" по предоставлению сельхозтоваропроизводителям на сельскохозяйственных рынках не менее чем 50% торговых мест от их общего количества, а также по увеличению количества ярмарок и розничных рынков", - сказал Майоров журналистам.
Также, решением проблемы экономической доступности продовольствия для социально незащищенных групп населения Майоров назвал реализацию концепции развития внутренней продовольственной помощи в стране, утвержденной распоряжением правительства РФ. Эта концепция предусматривает стабильность обеспечения населения качественными продовольственными товарами, повышение экономической доступности продуктов питания для приоритетной поддержки наиболее нуждающихся слоев населения.
По словам главы Комитета СФ, актуальным является использование "возможностей Росрезерва для помощи регионам в обеспечении продовольственной безопасности". В этой связи в рамках положений закона "О государственном материальном резерве" и соответствующего постановления правительства РФ необходимо предусмотреть возможность "использования механизма товарных интервенций, если рост розничных продовольственных цен на внутреннем рынке одного или нескольких субъектов Федерации за 30 дней достиг 20%", отметил он.
"В указанных целях предлагается принять меры по увеличению фактических запасов государственного материального резерва, доступных для оказания регулирующего воздействия на региональные рынки в форме товарных интервенций", - добавил законодатель.
При этом, уточнил сенатор, дополнительные расходы на формирование государственных запасов могут быть профинансированы за счет резервного фонда правительства РФ. Кроме того, указанные запасы государственного материального резерва могут быть задействованы регионами для поддержки социально незащищенных категорий граждан, а также для реализации различных социально значимых проектов.
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Майоров сообщил, что в настоящее время совместно с правительством России комитетом СФ ведется работа по реализации этих предложений в соответствии с поручением, данным профильным федеральным органам исполнительной власти.
Сенатор подчеркнул, что глава государства обращал внимание на необходимость принятия дополнительных мер по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов.
"Комитет направил в субъекты РФ обращение с просьбой совместно с региональными отделениями "Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)", другими отраслевыми объединениями подготовить и направить информацию о предоставлении торговых мест на сельскохозяйственных рынках и сельскохозяйственных кооперативных рынках", - пояснил он.
Кроме этого сенаторы планируют получить предложения по необходимым нормативно-правовым, экономическим и организационным мерам, стимулирующим развитие рыночной и ярмарочной торговли сельскохозяйственной продукцией, заключил Майоров.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Виктория АбрамченкоАлексей МайоровФедеральное агентство по государственным резервам (Росрезерв)Экономика
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