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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:07
https://ria.ru/20200527/1572049565.html
В Свердловской области умер пациент с коронавирусом
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132215_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_907ce62b1e4e7d7d61c0b78a29727f59.jpg
РИА Новости

В Свердловской области умер пациент с коронавирусом

12:07 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая – РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Свердловской области, сообщает в среду оперативный штаб региона по профилактике COVID-19.
"Зарегистрирован один случай смерти больного COVID-19", - говорится в сообщении.
Ранее сообщалось о 20 летальных случаях. Таким образом, на среду день в регионе скончался 21 пациент с коронавирусом.
За сутки в области подтверждено еще 235 случаев COVID-19. Лабораторией ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Свердловской области" диагноз подтвержден у жителей Екатеринбурга, Алапаевска, Арамильского, Артемовского, Артинского и Ачитского городских округов, поселка Уральский, Белоярского, Березовского, Бисерти, Богдановича, Верхнего Дуброво, Верхней Пышмы, Верхотурья, Дегтярска, Ирбита, Каменска-Уральского, Камышлова, Красноуфимска, Кушвы, Лесного, Невьянска, Нижнесергинского района, Нижнего Тагила, Новоуральска, Первоуральска, Полевского, Серова, Среднеуральска, Талицкого городского округа, Шали, а также у одного жителя другого региона РФ.
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Всего в регионе зарегистрировано 4425 случаев заражения новой коронавирусной инфекцией, уточняет штаб.
Состояние 53 госпитализированных оценивается как тяжелое, 39 из них находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 20 - на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 136 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.
За сутки выписан 201 пациент. Всего уральские врачи вылечили 1700 человек, отмечает штаб.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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