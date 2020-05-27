В Свердловской области умер пациент с коронавирусом

Ранее сообщалось о 20 летальных случаях. Таким образом, на среду день в регионе скончался 21 пациент с коронавирусом.

Состояние 53 госпитализированных оценивается как тяжелое, 39 из них находятся в реанимационно-анастезиологических отделениях, в том числе 20 - на аппаратах ИВЛ. В состоянии средней тяжести находятся 136 пациентов, госпитализированных в екатеринбургскую больницу №40 и лечебные учреждения других муниципалитетов. Остальные находятся в удовлетворительном состоянии.