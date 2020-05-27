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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:06
https://ria.ru/20200527/1572049530.html
Более 30 тысяч предпринимателей Крыма пострадали из-за коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/152427/97/1524279737_0:101:3284:1948_1036x0_80_0_0_41a97f620498b57d2dcec42648d30aa5.jpg
РИА Новости

Более 30 тысяч предпринимателей Крыма пострадали из-за коронавируса

12:06 27.05.2020
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© РИА Новости / Сергей Мальгавко / Перейти в фотобанкТорговля на оптово-розничном рынке "Привоз" в Симферополе
Торговля на оптово-розничном рынке Привоз в Симферополе
© РИА Новости / Сергей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Торговля на оптово-розничном рынке "Привоз" в Симферополе. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Более 30 тысяч крымских организаций и индивидуальных предпринимателей отнесены к пострадавшим из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Более 30 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей отнесены к пострадавшим отраслям",- сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента.
По его словам, уже подано 26,4 тысячи заявлений на получение субсидий на общую сумму 732,2 миллиона рублей, выплачено 605,1 миллиона рублей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Владимир КонстантиновРеспублика КрымЭкономика
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