Более 30 тысяч предпринимателей Крыма пострадали из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Более 30 тысяч крымских организаций и индивидуальных предпринимателей отнесены к пострадавшим из-за ограничительных мер, связанных с коронавирусной инфекцией, сообщил глава крымского парламента Владимир Константинов.
"Более 30 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей отнесены к пострадавшим отраслям",- сказал Константинов на заседании сессии крымского парламента.
По его словам, уже подано 26,4 тысячи заявлений на получение субсидий на общую сумму 732,2 миллиона рублей, выплачено 605,1 миллиона рублей.
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