СК завел дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские следователи завели новые уголовные дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
Сообщается, что 25 мая военнослужащие 28 отдельной механизированной бригады ВСУ, которой командует полковник Максим Марченко, провели прицельный артобстрела поселка Александровка в Донецке. В результате были разрушены 6 жилых домов. Кроме того, при обстреле в поселке Еленовка самопровозглашенной ДНР 19 мая получила ранение 59-летняя мирная жительница.
"По данным фактам в отношении украинских военнослужащих, в том числе и в отношении Марченко, возбуждены уголовные дела по признакам преступления... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором", - говорится в сообщении.
Отмечается, что ранее следствием установлена причастность Марченко к другим аналогичным преступлениям и гибели гражданского населения Донбасса.
"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - подчеркнула официальный представитель СК РФ.