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2020-05-27T12:03
https://ria.ru/20200527/1572049292.html
СК завел дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе
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РИА Новости

СК завел дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

12:03 27.05.2020
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© AP Photo / Vitali KomarУкраинский военный
Украинский военный
© AP Photo / Vitali Komar
Украинский военный. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские следователи завели новые уголовные дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе, сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
В СК подчеркнули, что за последние несколько недель украинские силовики обстреляли из тяжелых вооружений объекты гражданской инфраструктуры в Донецке, Еленовке, Горловке, Гольмовском, Золотом-5, Донецком.
Сообщается, что 25 мая военнослужащие 28 отдельной механизированной бригады ВСУ, которой командует полковник Максим Марченко, провели прицельный артобстрела поселка Александровка в Донецке. В результате были разрушены 6 жилых домов. Кроме того, при обстреле в поселке Еленовка самопровозглашенной ДНР 19 мая получила ранение 59-летняя мирная жительница.
"По данным фактам в отношении украинских военнослужащих, в том числе и в отношении Марченко, возбуждены уголовные дела по признакам преступления... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что ранее следствием установлена причастность Марченко к другим аналогичным преступлениям и гибели гражданского населения Донбасса.
"Такие преступления не имеют срока давности, и рано или поздно собранные Следственным комитетом доказательства станут предметом рассмотрения судов, перед которыми предстанут те, кто отдает и выполняет преступные приказы", - подчеркнула официальный представитель СК РФ.
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