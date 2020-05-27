СК завел дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Российские следователи завели новые уголовные дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Российские следователи завели новые уголовные дела против украинских силовиков из-за обстрелов в Донбассе , сообщила журналистам официальный представитель СК РФ Светлана Петренко

В СК подчеркнули, что за последние несколько недель украинские силовики обстреляли из тяжелых вооружений объекты гражданской инфраструктуры в Донецке , Еленовке, Горловке , Гольмовском, Золотом-5, Донецком.

Сообщается, что 25 мая военнослужащие 28 отдельной механизированной бригады ВСУ , которой командует полковник Максим Марченко, провели прицельный артобстрела поселка Александровка в Донецке. В результате были разрушены 6 жилых домов. Кроме того, при обстреле в поселке Еленовка самопровозглашенной ДНР 19 мая получила ранение 59-летняя мирная жительница.

"По данным фактам в отношении украинских военнослужащих, в том числе и в отношении Марченко, возбуждены уголовные дела по признакам преступления... "применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором", - говорится в сообщении.

Отмечается, что ранее следствием установлена причастность Марченко к другим аналогичным преступлениям и гибели гражданского населения Донбасса.