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В ОП разрабатывают предложение по школьному курсу интернет-грамотности
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РИА Новости

В ОП разрабатывают предложение по школьному курсу интернет-грамотности

12:02 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Филиппов / Перейти в фотобанкПервый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Первый заместитель председателя Комиссии общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В Общественной палате РФ разрабатывают предложение для Минпросвещения по школьному курсу интернет-грамотности, сообщил глава комиссии ОП РФ по СМИ Александр Малькевич.
"У нас есть конкретное предложение для министерства просвещения по введению курса информационной безопасности, интернет-грамотности и интернет-гигиены. Все эти наработки есть, за время борьбы с фейками о коронавирусе материала наработано очень много", - рассказал Малькевич на заседании рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.
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