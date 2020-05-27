В ОП разрабатывают предложение по школьному курсу интернет-грамотности

"У нас есть конкретное предложение для министерства просвещения по введению курса информационной безопасности, интернет-грамотности и интернет-гигиены. Все эти наработки есть, за время борьбы с фейками о коронавирусе материала наработано очень много", - рассказал Малькевич на заседании рабочей группы Общественной палаты Российской Федерации по защите прав пользователей сети интернет, развитию и обеспечению безопасности интернета.