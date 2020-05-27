В Сочи зафиксировали первый случай смерти пациента с коронавирусом

Медицинские работники в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге

СОЧИ, 27 мая – РИА Новости. Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Сочи , скончался 74-летний мужчина, находившийся больше месяца на аппарате ИВЛ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края

Уточняется, что мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2. Анализ на коронавирус дал положительный результат. У пациента были диагностированы двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелого течения и дыхательная недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату ИВЛ.

"В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось", - говорится в сообщении.

В министерстве здравоохранения края отмечают, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.

Всего в Краснодарском крае скончались 29 человек с COVID-19.