Банк России аннулировал лицензию у российской "дочки" Morgan Stanley

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости/Прайм. Банк России с 27 мая аннулировал лицензию у российской "дочки" банка Morgan Stanley в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации, сообщается на сайте регулятора.

"Основанием для аннулирования лицензии у ООО "Морган Стэнли Банк" послужило ходатайство кредитной организации, направленное в Банк России в связи с решением единственного участника о ее добровольной ликвидации", - говорится в сообщении.

Ранее в отчете российского подразделения группы сообщалось, что "Морган Стэнли Банк" 31 марта принял решение о добровольной ликвидации банка и 10 апреля подал в ЦБ РФ ходатайство об аннулировании лицензии на осуществление банковских операций.

В декабре 2018 года группа объявила о намерении реструктурировать свой бизнес в России путем ликвидации банка, аннулирования банковской лицензии и перевода бизнеса в новую компанию, не подпадающую под требования о лицензировании и оказывающую консалтинговые услуги в области инвестиций и недвижимости. Как сообщалось в документе, в первом квартале 2020 года банк полностью прекратил свою трейдинговую деятельность на финансовом рынке. Подразделения, занимающиеся инвестиционно-банковской деятельностью и деятельностью в сфере недвижимости, были переведены в ООО "Морган Стэнли", не осуществляющее лицензируемых видов деятельности.

Банк России 30 апреля этого года аннулировал лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг "Морган Стэнли Банк" на осуществление брокерской, дилерской и депозитарной деятельности на основании заявлений организации.

Morgan Stanley открыл представительство в России в 1994 году, в 2005 году "Морган Стэнли Банк" получил лицензию на осуществление банковской деятельности, лицензии профессионального участника рынка ценных бумаг на дилерскую, брокерскую и депозитарную деятельность. В 2008 году "Морган Стэнли Банк" получил бессрочную брокерскую лицензию, а также бессрочные лицензии на дилерскую и депозитарную деятельность.