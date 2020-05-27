В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 23 851

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии возросло на 686 за последние сутки, 55 пациентов скончались, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразился 23 851 человек, количество смертельных исходов достигло 1473.
Выздоровели свыше шести тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.