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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:00
https://ria.ru/20200527/1572049014.html
В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 23 851
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/16/1570391653_0:193:2991:1875_1036x0_80_0_0_1098d02b34238268d858bb78eccbde57.jpg
РИА Новости

В Индонезии число заразившихся коронавирусом достигло 23 851

12:00 27.05.2020
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© РИА Новости / Сутанта АдитьяМашина скорой помощи в Медане, Индонезия
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия
© РИА Новости / Сутанта Адитья
Машина скорой помощи в Медане, Индонезия. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число случаев заражения коронавирусом в Индонезии возросло на 686 за последние сутки, 55 пациентов скончались, следует из данных министерства здравоохранения страны.
По данным минздрава, за все время коронавирусом в Индонезии заразился 23 851 человек, количество смертельных исходов достигло 1473.
Выздоровели свыше шести тысяч человек.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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