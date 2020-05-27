Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой

ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в Екатеринбурге , найдена живой, она каталась на велосипеде, сообщает региональное управление СК России.

По данным полиции, девочка пропала 26 мая. Семья школьницы благополучная, на учете никогда не состояла, а сама несовершеннолетняя из дома ранее никогда не уходила. Сотрудники МВД и волонтеры начали поиски ребенка, а свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".

"По итогам совместной широкомасштабной работы 27 мая 2020 года около 13:00 (11:00 мск) пропавшая девочка была найдена живой в районе Дома кино в Екатеринбурге. Обнаружить ее, катающуюся на велосипеде, удалось волонтерам поисковых отрядов. Информация об обнаружении незамедлительно была передана сотрудникам СК России", — сообщает следственное управление.