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Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой
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РИА Новости

Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой

11:58 27.05.2020 (обновлено: 17:26 27.05.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковПолицейский
Полицейский
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Полицейский. Архивное фото
ЕКАТЕРИНБУРГ, 27 мая — РИА Новости. Двенадцатилетняя школьница, пропавшая в Екатеринбурге, найдена живой, она каталась на велосипеде, сообщает региональное управление СК России.
По данным полиции, девочка пропала 26 мая. Семья школьницы благополучная, на учете никогда не состояла, а сама несовершеннолетняя из дома ранее никогда не уходила. Сотрудники МВД и волонтеры начали поиски ребенка, а свердловские следователи возбудили уголовное дело по статье "Убийство".
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"По итогам совместной широкомасштабной работы 27 мая 2020 года около 13:00 (11:00 мск) пропавшая девочка была найдена живой в районе Дома кино в Екатеринбурге. Обнаружить ее, катающуюся на велосипеде, удалось волонтерам поисковых отрядов. Информация об обнаружении незамедлительно была передана сотрудникам СК России", — сообщает следственное управление.
Сейчас следователи выясняют, не было ли совершено в отношении ребенка каких-либо противоправных действий. Кроме того, будут устанавливаться все причины и условия, которые способствовали произошедшей ситуации, для недопущения подобных фактов впредь, добавляет ведомство.
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