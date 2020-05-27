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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:01
https://ria.ru/20200527/1572048909.html
В Палестине число заразившихся коронавирусом выросло до 613
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Палестине число заразившихся коронавирусом выросло до 613

12:01 27.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
ГАЗА, 27 мая - РИА Новости. Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее число достигло 613, говорится в заявлении министра здравоохранения Май аль-Келы.
"Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены на Западном берегу, общее количество случаев заражения на палестинских территориях достигло 613 с марта текущего года", - говорится в заявлении.
Представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра также сообщил РИА Новости, что "три новых случая заражения выявлены в секторе Газа среди граждан, вернувшихся в сектор Газа из Египта".
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Ашраф аль-КидраКоронавирусыЗдоровье - ОбществоПалестинаВ мире
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