В Палестине число заразившихся коронавирусом выросло до 613

ГАЗА, 27 мая - РИА Новости. Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены на палестинских территориях, общее число достигло 613, говорится в заявлении министра здравоохранения Май аль-Келы.
"Пять новых случаев заражения коронавирусом выявлены на Западном берегу, общее количество случаев заражения на палестинских территориях достигло 613 с марта текущего года", - говорится в заявлении.
Представитель министерства здравоохранения Ашраф аль-Кидра также сообщил РИА Новости, что "три новых случая заражения выявлены в секторе Газа среди граждан, вернувшихся в сектор Газа из Египта".
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