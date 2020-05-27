В Крыму оценили ситуацию с распространением коронавируса

В республике за весь период зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 178.

"Мы ждем вакцину, которая позволит нам гарантированно вернуться к нормальной жизни. Но пока ставка на нашу организованность и дисциплину, на взаимопомощь и взаимовыручку, на профессионализм наших медицинских работников. Надо сказать, что в целом Крым вполне достойно справляется с этим вызовом", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.

По его словам, в республике не допустили обвального роста инфицированных и сумели взять под контроль потенциальные очаги ее распространения.

"Но было бы глубоким заблуждением считать, что победа уже одержана. Тем более, впереди — летние месяцы, в целом ряде российских регионов постепенно отменяются ограничения режима самоизоляции. Для кого-то это облегчение, нам же следует быть готовыми к возрастанию нагрузки на нашу систему противодействия распространению инфекции", - заметил Константинов.