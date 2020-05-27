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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:57
https://ria.ru/20200527/1572048848.html
В Крыму оценили ситуацию с распространением коронавируса
https://cdn23.img.ria.ru/images/156339/97/1563399785_0:193:3071:1920_1036x0_80_0_0_fdb3b77e435c13120b1b2dc70e5c6b1e.jpg
РИА Новости

В Крыму оценили ситуацию с распространением коронавируса

11:57 27.05.2020
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкКрым
Крым
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Крым. Архивное фото
СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мая – РИА Новости. Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что республика достойно противостоит распространению коронавирусной инфекции.
В республике за весь период зарегистрировано 355 случаев новой коронавирусной инфекции, выздоровели 178.
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"Мы ждем вакцину, которая позволит нам гарантированно вернуться к нормальной жизни. Но пока ставка на нашу организованность и дисциплину, на взаимопомощь и взаимовыручку, на профессионализм наших медицинских работников. Надо сказать, что в целом Крым вполне достойно справляется с этим вызовом", - сказал Константинов на сессии крымского парламента.
По его словам, в республике не допустили обвального роста инфицированных и сумели взять под контроль потенциальные очаги ее распространения.
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"Но было бы глубоким заблуждением считать, что победа уже одержана. Тем более, впереди — летние месяцы, в целом ряде российских регионов постепенно отменяются ограничения режима самоизоляции. Для кого-то это облегчение, нам же следует быть готовыми к возрастанию нагрузки на нашу систему противодействия распространению инфекции", - заметил Константинов.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыВладимир КонстантиновРеспублика КрымОбщество
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