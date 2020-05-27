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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:53
https://ria.ru/20200527/1572048636.html
На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

11:53 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
КРАСНОДАР, 27 мая - РИА Новости. Число заразившихся коронавирусной инфекцией на Кубани с начала пандемии превысило 3,5 тысячи человек, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
"За последние сутки COVID-19 подтвержден у 80 человек в возрасте от 5 до 88 лет… Общее число подтвержденных случаев на Кубани достигло 3506. При этом более половины пациентов выписаны с выздоровлением – 2257 человек, из них 176 за последние сутки. За время пандемии в крае скончались 29 человек", - говорится в сообщении.
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Отмечается также, что в настоящее время 36 пациентов находятся в тяжелом состоянии на искусственной вентиляции легких.
Власти Краснодарского края с 31 марта ввели карантин. С 12 апреля режим карантина в регионе изменен на режим самоизоляции, который был продлен до 6 июня. С середины мая край начал поэтапно снимать ограничительные меры, разрешая работу предприятий ряда отраслей экономики.
По данным краевой администрации, на Кубани проживают более 5 миллионов человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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