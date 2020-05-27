На Кубани рассказали о новых случаях коронавируса

"За последние сутки COVID-19 подтвержден у 80 человек в возрасте от 5 до 88 лет… Общее число подтвержденных случаев на Кубани достигло 3506. При этом более половины пациентов выписаны с выздоровлением – 2257 человек, из них 176 за последние сутки. За время пандемии в крае скончались 29 человек", - говорится в сообщении.