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2020-05-27T11:52
https://ria.ru/20200527/1572048598.html
ЦИК рассказал о цифровых избирательных участках в единый день голосования
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РИА Новости

ЦИК рассказал о цифровых избирательных участках в единый день голосования

11:52 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЦифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Цифровой избирательный участок для электронного голосования на выборах в Московскую городскую Думу. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. В единый день голосования 13 сентября планируется организовать 30 цифровых избирательных участков, следует из перечня участков, утвержденного на заседании в среду.
Как следует из документа, все 30 участков будут размещены в Москве.
"Согласие Московской городской избирательной комиссии получено", - подчеркнул член ЦИК Антон Лопатин на заседании ЦИК.
ЦИК также принял на заседании в среду порядок организации голосования на цифровых избирательных участках.
Как отметила председатель ЦИК Элла Памфилова, эпидемиологическая ситуация может сказаться на мобильности граждан, поэтому потребность проголосовать по месту нахождения, в том числе и с помощью цифровых участков, скорее всего, снизится относительно той, что прогнозировалось.
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На заседании 20 мая ЦИК принял за основу проект порядка организации голосования на цифровых избирательных участках в единый день голосования. Как заявил тогда же заместитель председателя ЦИК Николай Булаев, эксперимент по использованию цифровых избирательных участков будет продолжен, но в меньших объемах, чем ранее планировалось, из-за роста стоимости оборудования.
Закон о продлении эксперимента по голосованию на цифровых избирательных участках принят Госдумой в третьем чтении на пленарном заседании 12 мая. Цифровые избирательные участки впервые были использованы в Москве на 30 избирательных участках в единый день голосования 8 сентября 2019 года.
Дистанционное голосование
26 мая, 19:55
Московские власти готовы обеспечить безопасность мобильного голосования
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Николай БулаевЭлла ПамфиловаЦИК РФМосква
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