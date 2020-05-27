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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:03
https://ria.ru/20200527/1572048581.html
В Кировской области рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/04/14/1570285295_0:435:2047:1586_1036x0_80_0_0_93e1a860815e18ce9c99346efa8ba17c.jpg
РИА Новости

В Кировской области рассказали о новых случаях коронавируса

12:03 27.05.2020
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© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Медицинский работник. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кировской области, количество выявленных заболевших увеличилось до 1489 человек, сообщает оперштаб региона.
"Скончался еще один пациент с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Это 61-летняя жительница города Кирова. У нее имелись сопутствующие тяжелые заболевания. Общее число летальных случаев в регионе составляет 11", - говорится в сообщении оперштаба.
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По состоянию на 27 мая в Кировской области выявлены 48 новых случаев заражения COVID-19. Всего на территории региона зарегистрированы 1489 случаев коронавируса. "Состояние большинства пациентов преимущественно удовлетворительное, 18 человек в тяжелом состоянии, 11 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 7 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.
Накануне из инфекционных госпиталей выписали 24 пациентов. Общее число выздоровевших в Кировской области составляет 856 человек.
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Под наблюдением на дому находятся 6220 человек, включая 1013 детей, которые входят в группу риска заражения COVID-19. Заболевших среди них нет.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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