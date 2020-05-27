В Кировской области рассказали о новых случаях коронавируса

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Еще один пациент с Еще один пациент с коронавирусом скончался в Кировской области , количество выявленных заболевших увеличилось до 1489 человек, сообщает оперштаб региона.

"Скончался еще один пациент с установленным диагнозом новой коронавирусной инфекции. Это 61-летняя жительница города Кирова. У нее имелись сопутствующие тяжелые заболевания. Общее число летальных случаев в регионе составляет 11", - говорится в сообщении оперштаба.

По состоянию на 27 мая в Кировской области выявлены 48 новых случаев заражения COVID-19. Всего на территории региона зарегистрированы 1489 случаев коронавируса. "Состояние большинства пациентов преимущественно удовлетворительное, 18 человек в тяжелом состоянии, 11 находятся в отделении реанимации и интенсивной терапии, 7 подключены к аппарату искусственной вентиляции легких", - отмечается в сообщении.

Накануне из инфекционных госпиталей выписали 24 пациентов. Общее число выздоровевших в Кировской области составляет 856 человек.

Под наблюдением на дому находятся 6220 человек, включая 1013 детей, которые входят в группу риска заражения COVID-19. Заболевших среди них нет.