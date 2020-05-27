Памятник пограничникам установили в Липецке

ЛИПЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Памятник пограничникам установили в одноименном новом сквере в Липецке рядом с площадью Петра Великого, сообщил РИА Новости в среду глава региона Игорь Артамонов.
Торжественное открытие сквера и памятника пройдёт 28 мая в День пограничника.
По его словам, с инициативой разместить обелиск в этом месте к власти обратились представители общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана". Руководство области и города идею поддержали. Благоустройство аллеи рядом с памятником проходит по согласованию с жителями. Менее чем за неделю специалисты демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, отсыпали щебнем и песком основание под плитку. Работы по её укладке почти завершены. Плитка будет двух цветов – красного и серого. Также здесь появятся лавочки, урны, рулонный газон. Все деревья сохранят, некоторые приведут в порядок с помощью кронирования.
Артамонов отметил, что центр аллеи украсит памятный знак "Пограничникам всех поколений". Монумент выполнен в виде пограничного столба. В верхней части расположится герб РФ, на центральной плоскости – малый герб пограничной службы ФСБ РФ и геральдическая лента с надписью "Пограничникам всех поколений", нижнюю часть обелиска украсит лавровый венок.
"Работы по благоустройству выполнены за счёт внебюджетных средств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Открытие нового сквера с памятником мы запланировали на 28 мая в День пограничника", - сказал Артамонов.