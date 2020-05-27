Памятник пограничникам установили в Липецке

По его словам, с инициативой разместить обелиск в этом месте к власти обратились представители общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана". Руководство области и города идею поддержали. Благоустройство аллеи рядом с памятником проходит по согласованию с жителями. Менее чем за неделю специалисты демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, отсыпали щебнем и песком основание под плитку. Работы по её укладке почти завершены. Плитка будет двух цветов – красного и серого. Также здесь появятся лавочки, урны, рулонный газон. Все деревья сохранят, некоторые приведут в порядок с помощью кронирования.