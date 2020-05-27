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Шапка - Липецкая область
Липецкая область
2020-05-27T12:03
https://ria.ru/20200527/1572048528.html
Памятник пограничникам установили в Липецке
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/1b/1572048976_0:15:1000:579_1036x0_80_0_0_7f5bdf2062b531cb21c852c13bb91c3b.jpg
РИА Новости

Памятник пограничникам установили в Липецке

12:03 27.05.2020
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© Фото : официальный портал администрации Липецкой областиПамятник пограничникам в одноименном сквере в Липецк
Памятник пограничникам в одноименном сквере в Липецк
© Фото : официальный портал администрации Липецкой области
ЛИПЕЦК, 27 мая — РИА Новости. Памятник пограничникам установили в одноименном новом сквере в Липецке рядом с площадью Петра Великого, сообщил РИА Новости в среду глава региона Игорь Артамонов.
Торжественное открытие сквера и памятника пройдёт 28 мая в День пограничника.
По его словам, с инициативой разместить обелиск в этом месте к власти обратились представители общественной организации "Российский союз ветеранов Афганистана". Руководство области и города идею поддержали. Благоустройство аллеи рядом с памятником проходит по согласованию с жителями. Менее чем за неделю специалисты демонтировали старое асфальтобетонное покрытие, отсыпали щебнем и песком основание под плитку. Работы по её укладке почти завершены. Плитка будет двух цветов – красного и серого. Также здесь появятся лавочки, урны, рулонный газон. Все деревья сохранят, некоторые приведут в порядок с помощью кронирования.
Стройка
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Артамонов отметил, что центр аллеи украсит памятный знак "Пограничникам всех поколений". Монумент выполнен в виде пограничного столба. В верхней части расположится герб РФ, на центральной плоскости – малый герб пограничной службы ФСБ РФ и геральдическая лента с надписью "Пограничникам всех поколений", нижнюю часть обелиска украсит лавровый венок.
"Работы по благоустройству выполнены за счёт внебюджетных средств в рамках федерального проекта "Формирование комфортной городской среды" национального проекта "Жилье и городская среда". Открытие нового сквера с памятником мы запланировали на 28 мая в День пограничника", - сказал Артамонов.
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Липецкая областьИгорь АртамоновЛипецк
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