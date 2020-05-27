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2020-05-27T16:26
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Украинский посол пожаловался на "пощечину" от Германии
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РИА Новости

Украинский посол пожаловался на "пощечину" от Германии

11:51 27.05.2020 (обновлено: 16:26 27.05.2020)
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© Фото : МЗС УкраїниПосол Украины в Германии Андрей Мельник
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
© Фото : МЗС України
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Посол Украины в Германии Андрей Мельник прокомментировал призывы немецких политиков снять санкции с России.
В мае министр федеральной земли Бранденбург по европейским вопросам Катрин Ланге назвала антироссийские санкции бессмысленными и призвала Берлин отменить их. До этого с похожими заявлениями выступал глава Германо-российского форума Маттиас Платцек.
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В интервью изданию Potsdamer Neuste Nachrichten Мельник назвал предложения об отмене санкций "пощечиной" украинцам.

"Мы, украинцы, хотели бы намного более жестких санкций, направленных против Москвы. Но политически это было неосуществимо", — сказал дипломат.

Западные страны ввели санкции на фоне политического кризиса на Украине и воссоединения Крыма с Россией. Москва пошла на ответные меры, ввела курс на импортозамещение и не раз заявляла, что не является стороной конфликта на Украине и субъектом Минских соглашений и что разговаривать с ней на языке санкций контрпродуктивно.
В последнее время в странах ЕС все отчетливее звучат мнения о необходимости отменить антироссийские ограничения.
Введение санкций против России и ответные шаги
1 сентября 2017, 14:00
Введение санкций против России и ответные шаги
10041883610
Обсудить 20
Маттиас ПлатцекАндрей МельникУкраинаВ мире
Популярные комментарии
Санкции все равно отменят,но Украина уже перестанет к тому времени существовать!
27 мая, 12:32
Ярослав Винокуров
53111000
Да ладно, отменят они. Переименуют. Будут за что-то другое: за Скрипалей, за газ, за грузина в ФРГ. Долго повод придумать?
27 мая, 12:50
Von Stirliz
3520103
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