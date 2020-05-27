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2020-05-27T11:50
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В Таиланде мужчина застрелил трех человек и сдался полиции
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РИА Новости

В Таиланде мужчина застрелил трех человек и сдался полиции

11:50 27.05.2020
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© Fotolia / tiveryluckyПолиция Таиланда
Полиция Таиланда
© Fotolia / tiverylucky
Полиция Таиланда. Архивное фото
БАНГКОК, 27 мая – РИА Новости. Старший электрик регионального отделения Национального радио Таиланда в провинции Пхитсанулок в среду застрелил в здании радиостанции из двух пистолетов трех человек, в том числе директора станции, сообщает интернет-версия газеты "Тхаи Рат".
Вин Сомсук, старший электрик радиостанции, пришел в этот день на работу с пистолетом калибра 9 миллиметров и револьвером 38 калибра и открыл стрельбу по своим коллегам. Сомсук преследовал по территории здания и убил трех человек – главного электрика, главного техника и директора радиостанции. Стрелок также ранил еще одного своего коллегу, который вызвал полицию и начал уговаривать его прекратить стрельбу и сдаться, сообщает издание со ссылкой на полицейское расследование инцидента.
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Закончив стрельбу после убийства директора радиостанции, Сомсук спокойно дождался полиции и сдался полицейским. При проверке использованного в преступлении оружия выяснилось, что оба пистолета официально принадлежат стрелку и зарегистрированы на его имя, сообщает газета.
По словам полицейских, раненый коллега Сомсука показал, что причиной трагедии мог стать конфликт личного характера, не связанный с профессиональной деятельностью стрелка и его жертв.
Сомсук задержан и в настоящее время находится в ближайшем к месту преступления отделении полиции под усиленной охраной в целях недопущения попытки самоубийства, сообщает "Тхаи Рат" со ссылкой на полицию.
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