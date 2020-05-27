В Таиланде мужчина застрелил трех человек и сдался полиции

Вин Сомсук, старший электрик радиостанции, пришел в этот день на работу с пистолетом калибра 9 миллиметров и револьвером 38 калибра и открыл стрельбу по своим коллегам. Сомсук преследовал по территории здания и убил трех человек – главного электрика, главного техника и директора радиостанции. Стрелок также ранил еще одного своего коллегу, который вызвал полицию и начал уговаривать его прекратить стрельбу и сдаться, сообщает издание со ссылкой на полицейское расследование инцидента.
Закончив стрельбу после убийства директора радиостанции, Сомсук спокойно дождался полиции и сдался полицейским. При проверке использованного в преступлении оружия выяснилось, что оба пистолета официально принадлежат стрелку и зарегистрированы на его имя, сообщает газета.
По словам полицейских, раненый коллега Сомсука показал, что причиной трагедии мог стать конфликт личного характера, не связанный с профессиональной деятельностью стрелка и его жертв.
Сомсук задержан и в настоящее время находится в ближайшем к месту преступления отделении полиции под усиленной охраной в целях недопущения попытки самоубийства, сообщает "Тхаи Рат" со ссылкой на полицию.