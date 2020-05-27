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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:48
https://ria.ru/20200527/1572048292.html
В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 23
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568132523_0:239:3072:1967_1036x0_80_0_0_b887006fae546ef3231e3743866321ca.jpg
РИА Новости

В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 23

11:48 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМашина скорой помощи
Машина скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Машина скорой помощи. Архивное фото
КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Две женщины, у которых был выявлен коронавирус, скончались в больницах Калининградской области, число летальных случаев в регионе выросло до 23, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.
"За последние сутки в области подтверждено 44 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных исходов увеличилось до 23, за последние сутки скончались две женщины - 77 и 58 лет. Умершие имели хронические заболевания бронхолегочной системы", - рассказали в штабе.
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В оперштабе отметили, что среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 19 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, 25 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе, у 13 диагностирована пневмония. Среди подтвержденных случаев один заболевший - моряк, прибывший в страну, коронавирус у него был выявлен в условиях изоляции.
На 27 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 46,3 тысячи человек. Выявлены 1338 случаев заражения, 587 человек выздоровели, скончались 23 пациента. Под медицинским наблюдением находятся 3640 человек, в том числе 183 в условиях обсерватора.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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