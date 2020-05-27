В Калининградской области число жертв коронавируса достигло 23

КАЛИНИНГРАД, 27 мая - РИА Новости. Две женщины, у которых был выявлен Две женщины, у которых был выявлен коронавирус , скончались в больницах Калининградской области , число летальных случаев в регионе выросло до 23, сообщили журналистам в региональном оперативном штабе по контролю за новой коронавирусной инфекцией.

"За последние сутки в области подтверждено 44 случая коронавирусной инфекции. Количество летальных исходов увеличилось до 23, за последние сутки скончались две женщины - 77 и 58 лет. Умершие имели хронические заболевания бронхолегочной системы", - рассказали в штабе.

В оперштабе отметили, что среди подтвержденных случаев коронавирусной инфекции 19 выявлены без клинических проявлений по результатам лабораторных обследований, 25 заболевших имели клиническую симптоматику, в том числе, у 13 диагностирована пневмония. Среди подтвержденных случаев один заболевший - моряк, прибывший в страну, коронавирус у него был выявлен в условиях изоляции.

На 27 мая в Калининградской области на COVID-19 обследованы 46,3 тысячи человек. Выявлены 1338 случаев заражения, 587 человек выздоровели, скончались 23 пациента. Под медицинским наблюдением находятся 3640 человек, в том числе 183 в условиях обсерватора.