Генерал предрек усиление американской разведки у границ России

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американцы с выходом из Договора об открытом небе (ДОН) попытаются компенсировать недостаток информации о России с помощью самолетов-разведчиков, прогнозирует бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО (Россия) генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Так он прокомментировал опубликованные Шестым флотом ВМС США кадры перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей "непрофессиональными": по мнению ВМС США, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".
"Американцы заявили о выходе из ДОН, теперь будут пытаться компенсировать недостаток разведывательной информации с помощью самолетов-разведчиков. Будет увеличено количество их вылетов как рядом с территорией России, так и в местах присутствия наших военных. Российская авиация будет этому активно препятствовать. Количество таких инцидентом может значительно вырасти", - завил Горбенко РИА Новости.
По его мнению, Пентагон и дальше будет нагнетать обстановку и обвинять Россию в нарушениях, хотя именно "американские разведывательные часто самолеты наглеют, обычно они слишком близко подходят к нашим военным объектам и кораблям".
"Для острастки еще с советских времен применялся такой маневр: истребители становились под крыло и фюзеляж самолета-разведчика и перекрывали работу приборов наблюдения и фиксации. Конечно, это не совсем на 100% безопасный маневр, но очень эффективный, так что американцам не стоит дергаться", - резюмировал военный летчик.