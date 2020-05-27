Генерал предрек усиление американской разведки у границ России

"Американцы заявили о выходе из ДОН, теперь будут пытаться компенсировать недостаток разведывательной информации с помощью самолетов-разведчиков. Будет увеличено количество их вылетов как рядом с территорией России, так и в местах присутствия наших военных. Российская авиация будет этому активно препятствовать. Количество таких инцидентом может значительно вырасти", - завил Горбенко РИА Новости.

"Для острастки еще с советских времен применялся такой маневр: истребители становились под крыло и фюзеляж самолета-разведчика и перекрывали работу приборов наблюдения и фиксации. Конечно, это не совсем на 100% безопасный маневр, но очень эффективный, так что американцам не стоит дергаться", - резюмировал военный летчик.