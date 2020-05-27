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Генерал предрек усиление американской разведки у границ России
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РИА Новости

Генерал предрек усиление американской разведки у границ России

11:47 27.05.2020
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© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel LileИстребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
Истребитель ВВС США F-15E Strike Eagle на авиабазе Инджирлик, Турция
© U.S. Air Force /Airman 1st Class Daniel Lile
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американцы с выходом из Договора об открытом небе (ДОН) попытаются компенсировать недостаток информации о России с помощью самолетов-разведчиков, прогнозирует бывший командующий 4-й армией ВВС и ПВО (Россия) генерал-лейтенант Валерий Горбенко.
Так он прокомментировал опубликованные Шестым флотом ВМС США кадры перехвата своего самолета-разведчика Poseidon P-8A двумя российскими истребителями Су-35 над Средиземным морем. Американские военные назвали действия российских экипажей "непрофессиональными": по мнению ВМС США, Су-35 зажали P-8A с двух сторон, мешая ему "безопасно маневрировать".
"Американцы заявили о выходе из ДОН, теперь будут пытаться компенсировать недостаток разведывательной информации с помощью самолетов-разведчиков. Будет увеличено количество их вылетов как рядом с территорией России, так и в местах присутствия наших военных. Российская авиация будет этому активно препятствовать. Количество таких инцидентом может значительно вырасти", - завил Горбенко РИА Новости.
По его мнению, Пентагон и дальше будет нагнетать обстановку и обвинять Россию в нарушениях, хотя именно "американские разведывательные часто самолеты наглеют, обычно они слишком близко подходят к нашим военным объектам и кораблям".
"Для острастки еще с советских времен применялся такой маневр: истребители становились под крыло и фюзеляж самолета-разведчика и перекрывали работу приборов наблюдения и фиксации. Конечно, это не совсем на 100% безопасный маневр, но очень эффективный, так что американцам не стоит дергаться", - резюмировал военный летчик.
Российский многоцелевой истребитель Су-35
Вчера, 10:01
Показаны кадры перехвата самолета-разведчика США российскими Су-35
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РоссияBoeing P-8A PoseidonДоговор по открытому небуСу-35СШАБезопасность
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