В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в общежитие

МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который заразил коронавирусом несколько человек в общежитии на Рязанском проспекте в Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который заразил коронавирусом несколько человек в общежитии на Рязанском проспекте в Москве , сообщает пресс-служба столичного главка МВД.

По информации ведомства, 40-летний приезжий был госпитализирован в связи с положительным результатом на коронавирус. Он добровольно подписал согласие на продолжение лечения и соблюдение режима самоизоляции дома, при этом указав недостоверные сведения об адресе фактического проживания.

"После выписки мужчина прибыл в общежитие, расположенное на Рязанском проспекте, умышленно не уведомив об этом администрацию, в результате чего в дальнейшем с положительным результатом на коронавирус были госпитализированы еще несколько постояльцев", - говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

Если нарушение карантинного режима привело к массовому заражению людей, то в отношении гражданина предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Если же нарушение самоизоляции приведет по неосторожности к смерти человека, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.