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2020-05-27T11:46
https://ria.ru/20200527/1572048119.html
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в общежитие
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РИА Новости

В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в общежитие

11:46 27.05.2020
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© РИА Новости / Наталья Селиверстова Эмблема на форме сотрудника полиции
Эмблема на форме сотрудника полиции
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 мая – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело в отношении мужчины, который заразил коронавирусом несколько человек в общежитии на Рязанском проспекте в Москве, сообщает пресс-служба столичного главка МВД.
По информации ведомства, 40-летний приезжий был госпитализирован в связи с положительным результатом на коронавирус. Он добровольно подписал согласие на продолжение лечения и соблюдение режима самоизоляции дома, при этом указав недостоверные сведения об адресе фактического проживания.
"После выписки мужчина прибыл в общежитие, расположенное на Рязанском проспекте, умышленно не уведомив об этом администрацию, в результате чего в дальнейшем с положительным результатом на коронавирус были госпитализированы еще несколько постояльцев", - говорится в сообщении.
Возбуждено уголовное дело по статье "Нарушение санитарно-эпидемиологических правил". В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
Если нарушение карантинного режима привело к массовому заражению людей, то в отношении гражданина предусматривается максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до одного года. Если же нарушение самоизоляции приведет по неосторожности к смерти человека, то ему грозит до пяти лет лишения свободы.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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