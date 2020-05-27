В Грузии с 1 июня возобновят работу ТЦ и рестораны

ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Власти Грузии приняли решение ускорить этапы снятия ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, заявил премьер Георгий Гахария на заседании координационного совета.
Власти Грузии начали снимать ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, с конца апреля. Снятие ограничений планировалось в несколько этапов, однако из-за благоприятной эпидемиологической ситуации большинство из них были упразднены досрочно.
"С 29 мая откроются все виды муниципального транспорта, в том числе метро, но это произойдет при обязательном правиле - ношении медицинской маски... с понедельника, с 1 июня, откроются и смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе торговые центры, открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым помещением. С 8 июня откроются все виды обслуживания ресторанов, также откроются те гостиницы, которые будут иметь разрешение от Минздрава в результате пройденной проверки", - добавил Гахария.
По его словам, использование медицинских масок и норм гигиены остается обязательным правилом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.