Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:45
https://ria.ru/20200527/1572048034.html
В Грузии с 1 июня возобновят работу ТЦ и рестораны
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/0c/1571342137_0:221:2743:1763_1036x0_80_0_0_ad5eeb1151792f33c7f0b7e0d1ec9082.jpg
РИА Новости

В Грузии с 1 июня возобновят работу ТЦ и рестораны

11:45 27.05.2020
472
© Sputnik / Александр Имедашвили / Перейти в фотобанкОчередь в магазин на улице Тбилиси
Очередь в магазин на улице Тбилиси
© Sputnik / Александр Имедашвили
Перейти в фотобанк
Очередь в магазин на улице Тбилиси. Архивное фото
ТБИЛИСИ, 27 мая - РИА Новости. Власти Грузии приняли решение ускорить этапы снятия ограничений, введенных ранее из-за угрозы распространения коронавируса, заявил премьер Георгий Гахария на заседании координационного совета.
Власти Грузии начали снимать ограничения, введенные из-за угрозы распространения коронавируса, с конца апреля. Снятие ограничений планировалось в несколько этапов, однако из-за благоприятной эпидемиологической ситуации большинство из них были упразднены досрочно.
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
Вчера, 10:50Распространение нового коронавируса
Премьер Грузии оценил ситуацию с распространением коронавируса
"С 29 мая откроются все виды муниципального транспорта, в том числе метро, но это произойдет при обязательном правиле - ношении медицинской маски... с понедельника, с 1 июня, откроются и смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе торговые центры, открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым помещением. С 8 июня откроются все виды обслуживания ресторанов, также откроются те гостиницы, которые будут иметь разрешение от Минздрава в результате пройденной проверки", - добавил Гахария.
По его словам, использование медицинских масок и норм гигиены остается обязательным правилом.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
110001
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Георгий ГахарияВОЗГрузияВ мире
Рекомендуем
Премьер-министр Грузии Георгий Гахария
Премьер Грузии оценил ситуацию с распространением коронавируса
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии оценили ситуацию с лечением пациентов с коронавирусом
Блокпост на въезде в Тбилиси
В Грузии за сутки выявили лишь один новый случай заражения коронавирусом
Вид на Тбилиси, Грузия
Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты
Здание Министерства иностранных дел РФ
Россия ждет реакции Грузии на ноту по визиту в лабораторию Лугара
Эмблема на форме сотрудника полиции
В Москве завели дело против мужчины с COVID-19, заселившегося в общежитие
Машина медицинской скорой помощи на улице Тбилиси
В Грузии выявили три новых случая заражения коронавирусом
Колизей в Риме
Римский Колизей планируют открыть для туристов 1 июня
Лаборатория Лугара в Грузии
США не сообщают России о деятельности в лаборатории Лугара в Грузии
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер Италии представил план социально-экономического восстановления
Полиция Таиланда
В Таиланде мужчина застрелил трех человек и сдался полиции
Вид на столицу Панамы
Власти Панамы с 1 июня вновь смягчат карантинные меры по COVID-19
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Военнослужащие Южной Осетии
В Южной Осетии заявили о нарушениях госграницы полицией Грузии
Пожарная служба Украины
В Херсонской области неизвестные подожгли здание прокуратуры
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
Лента новостейМолния