В Грузии с 1 июня возобновят работу ТЦ и рестораны

"С 29 мая откроются все виды муниципального транспорта, в том числе метро, но это произойдет при обязательном правиле - ношении медицинской маски... с понедельника, с 1 июня, откроются и смогут работать все виды открытых магазинов, в том числе торговые центры, открытые и закрытые рынки и рестораны с открытым помещением. С 8 июня откроются все виды обслуживания ресторанов, также откроются те гостиницы, которые будут иметь разрешение от Минздрава в результате пройденной проверки", - добавил Гахария.