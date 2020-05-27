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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:51
https://ria.ru/20200527/1572048017.html
В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/2/1564161010_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_f1a207578cf7e389bd83584b73e07c53.jpg
РИА Новости

В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

11:51 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Епанчинцев / Перейти в фотобанкТест на коронавирус
Тест на коронавирус
© РИА Новости / Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Тест на коронавирус. Архивное фото
НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Еще шесть пациентов с коронавирусом умерли в Нижегородской области, количество скончавшихся в регионе увеличилось до 78 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.
"От коронавируса скончались еще шесть жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 78. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.
По состоянию на 27 мая в Нижегородской области подтвержден еще 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 8735 человек. Выздоровели и выписаны 3187 человек.
Из общего числа заболевших около 3,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Около 2 тысяч нижегородцев с подтвержденным диагнозом находятся в больницах, почти 3,9 тысячи - под наблюдением врачей, 74 человека – в обсерваторах.
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"Тридцать шесть с половиной процентов от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона уже здоровы. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. У нас сохраняется пока еще достаточно высокий порог заболеваемости – по итогам верификации, в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина.
По данным на 27 мая, 195304 человека в Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 6236 человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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