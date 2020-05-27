В Нижегородской области умерли шесть пациентов с коронавирусом

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 27 мая - РИА Новости. Еще шесть пациентов с Еще шесть пациентов с коронавирусом умерли в Нижегородской области , количество скончавшихся в регионе увеличилось до 78 человек, сообщает пресс-служба областного правительства.

"От коронавируса скончались еще шесть жителей области, число летальных случаев в регионе достигло 78. У погибших течение болезни осложнялось хроническими заболеваниями", - говорится в сообщении.

По состоянию на 27 мая в Нижегородской области подтвержден еще 231 случай заражения коронавирусной инфекцией, в целом верифицированы пробы у 8735 человек. Выздоровели и выписаны 3187 человек.

Из общего числа заболевших около 3,5 тысячи человек сейчас находятся на амбулаторном лечении, так как болезнь у них протекает в легкой форме либо бессимптомно. Около 2 тысяч нижегородцев с подтвержденным диагнозом находятся в больницах, почти 3,9 тысячи - под наблюдением врачей, 74 человека – в обсерваторах.

"Тридцать шесть с половиной процентов от общего числа заболевших коронавирусом жителей региона уже здоровы. Это обнадеживающая тенденция, но не повод расслабляться. У нас сохраняется пока еще достаточно высокий порог заболеваемости – по итогам верификации, в Нижегородской области ежедневный прирост инфицированных составляет более 200 случаев. Поэтому всем жителям по-прежнему необходимо соблюдать требования санитарно-эпидемиологической безопасности", - цитирует пресс-служба правительства региона слова губернатора Глеба Никитина

По данным на 27 мая, 195304 человека в Нижегородской области сдали тесты на коронавирусную инфекцию. За последние сутки тестирование прошли 6236 человек.