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2020-05-27T11:44
https://ria.ru/20200527/1572047984.html
Директор школы в Москве опроверг сообщение о травле воспитательницы
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РИА Новости

Директор школы в Москве опроверг сообщение о травле воспитательницы

11:44 27.05.2020
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкУчебный класс
Учебный класс
© РИА Новости / Денис Абрамов
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Учебный класс. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Информация о насильном удержании в здании школы воспитательницы не соответствует действительности, она продолжает работать, никакой травли в отношении нее нет, заявил РИА Новости директор школы №1550 Александр Зазулин.
Ранее на сайте профсоюза "Учитель" была опубликована статья о травле воспитательницы школы №1550 в Москве. Сообщалось, что ее насильно удерживали в школе, пока она не пройдет досмотр личных вещей. Кроме того, сообщалось, что новый директор решил оптимизировать штат и добиться увольнения старых кадров. Также в детском саду школы был запланирован переход на работу по схеме "три воспитателя на две группы", которая существенно увеличивает нагрузку на педагогов. Отмечалось, что директор школы отказался выплачивать надбавки за работу с детьми с ОВЗ, начал требовать изменения учета рабочего времени с целью снижения оплаты.
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Как пояснил агентству директор школы, никто не удерживал воспитательницу, ее просили пройти досмотр, так как она пришла в школу с большим чемоданом.
"Информация, опубликованная на сайте профсоюза "Учитель", не соответствует действительности. Никто не удерживал воспитателя Елену В. в здании детского сада. Утром 15 мая Елена В. пришла на работу с большим чемоданом. Сотрудник охранного предприятия предупредил ее, что будет вынужден попросить показать содержимое чемодана при выходе из здания, поскольку в соответствии с должностной инструкцией он несет ответственность за сохранность имущества школы. Елена В. ответила категорическим отказом. В результате между сотрудниками школы и Еленой В. возникло недопонимание. Сейчас все обстоятельства произошедшего устанавливают правоохранительные органы. Елена В. продолжает работать, никакой травли в отношении нее нет", - рассказал директор.
Касательно графика работы воспитателей, по его словам, рассматривались различные варианты расписания, но утвержден был наиболее подходящий – на одну группу приходится два воспитателя и один помощник. "Предположение о том, что администрация школы поставила задачу добиться увольнения прежних сотрудников, неверно. С января 2020 года трудовой договор был расторгнут лишь с двумя педработниками дошкольных групп. Одна воспитатель написала заявление об увольнении по собственному желанию, а вторую – старшего воспитателя Жанну Г. – уволили за неисполнение должностных обязанностей", - сообщил Зазулин.
Он также отметил, что информация о том, что логопед не занимается с детьми с ограниченными возможностями здоровья, не соответствует действительности. Зазулин добавил, что сейчас в условиях неблагополучной эпидситуации в школе открыты дежурные группы для учащихся 1-4 классов и воспитанников дошкольных групп, чьи родители в силу производственной необходимости находятся на работе. В этих группах созданы все необходимые условия для профилактики заболеваний.
"Положение об оплате труда работников и их материальном стимулировании каждая школа разрабатывает самостоятельно. Зарплата сотрудников школы №1550, в том числе воспитателей дошкольных групп, начисляется в строгом соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации. В ноябре-декабре 2019 года возникли некоторые разногласия, они разбираются в судебном порядке, ситуация находится под моим контролем", - заключил директор образовательного учреждения.
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