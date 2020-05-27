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2020-05-27T11:42
https://ria.ru/20200527/1572047858.html
Премьер Италии представил план социально-экономического восстановления
https://cdn22.img.ria.ru/images/155770/69/1557706911_0:0:3076:1730_1036x0_80_0_0_9ef4ee12a87997e9b27018b93d9b69f6.jpg
РИА Новости

Премьер Италии представил план социально-экономического восстановления

11:42 27.05.2020
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© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкПремьер-министр Италии Джузеппе Конте
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
Перейти в фотобанк
Премьер-министр Италии Джузеппе Конте . Архивное фото
РИМ, 27 мая – РИА Новости, Александр Логунов. Премьер-министр Италии Джузеппе Конте в письме в газету Corriere della Sera обрисовал план экономического и социального восстановления страны после кризиса, вызванного эпидемией коронавируса.
"Мы внедрим меры, которые приведут к культурной революции в государственном управлении, - заявил Конте. - Для государственных должностных лиц при сохранении прозрачности и строгости должно поощряться взятие на себя соответствующих обязанностей. Мы обеспечим, чтобы честные чиновники избегали правовой неопределенности: например, через точное определение понятия "злоупотребление служебным положением" и описание ответственности перед государством".
По словам премьера Италии, другим пунктом роста должны стать цифровые инвестиции: правительство в этих целях намерено "внедрить стимулы для цифровизации, электронных платежей и инноваций".
В других положениях его плана из семи пунктов говорится о сокращении сроков судопроизводства в гражданской и уголовной сферах, курсе на экологичность будущей экономики, а также повсеместном внедрении опыта обучения и работы на расстоянии с тем, чтобы "заполнить цифровой разрыв" и обеспечить доступность новых технологий на всей территории страны.
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Италии, подчеркнул Конте, необходимы решительные действия для возобновления государственных и частных инвестиций и резкого сокращения бюрократии.
"Мы сможем использовать европейские ресурсы для создания стратегической инфраструктуры страны, начиная с крупных телекоммуникационных, водных и энергетических сетей", - сказал премьер, отметив необходимость контроля "для противостояния аппетитам преступных организаций".
Наконец, Конте заявил о необходимости проведения серьезной налоговой реформы, назвав нынешнюю систему налогообложения "непроходимым лабиринтом".
Согласно весеннему прогнозу Еврокомиссии, ВВП Италии по итогам нынешнего года упадет на 9,5%. Отмечается, что государственный долг страны в 2020 году может достичь 158,9% (против 134,8% по итогам 2019 года). Итальянское правительство в конце прошлого года опубликовало прогноз по росту национальной экономики на 0,6%.
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