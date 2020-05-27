На Мальдивах разработали новые правила для туристов

Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На Мальдивах разработали новые правила приема туристов с обязательным тестированием на COVID-19, На Мальдивах разработали новые правила приема туристов с обязательным тестированием на COVID-19, сообщает АТОР.

Правительство Мальдив утвердило "Руководство по безопасному туризму", регулирующее работу курортов и правила тестирования прибывающих в страну гостей

По информации офиса по туризму Мальдивских островов в России, страна будет открыта для супер-яхт и частных самолетов уже в июне. Посадочный сбор для частного самолета составит 50 тысяч долларов США (плюс к стоимости самого перелета), взнос с яхты — 10 тысяч долларов.

Также к июню Мальдивы начнут принимать коммерческие рейсы. Всем прибывающим будет делаться тест на COVID-19.

Туристы смогут отдыхать только в отелях со специальной курортной лицензией нового типа. Они выдаются гостиницам, отвечающим определенным требованиям. Так лицензированные курорты должны зарезервировать 10 процентов номеров для возможной изоляции гостей и быть готовыми ввести карантинный режим.

Персоналу необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила социального дистанцирования и дезинфекции. Наличие врача и медсестры – обязательно.

По прибытии на курорт отдыхающие сразу следуют в свои номера, их багаж должен быть продезинфицирован до доставки в номера. Контакты с сотрудниками необходимо минимизировать, расстояние при общении – не менее одного метра.

Все прибывающие на курорт должны будут находиться в своих номерах до тех пор, пока не будут получены результаты PCR-теста на COVID-19. О сроках пока не сообщается.