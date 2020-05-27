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Туризм
2020-05-27T12:15
https://ria.ru/20200527/1572047771.html
На Мальдивах разработали новые правила для туристов
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/0d/1569976109_0:320:3072:2048_1036x0_80_0_0_a2583a7d272780554347ae540c26a2a8.jpg
РИА Новости

На Мальдивах разработали новые правила для туристов

12:14 27.05.2020 (обновлено: 12:15 27.05.2020)
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© РИА Новости / Наталья СеливерстоваВиллы для туристов на одном из Мальдивских островов
Виллы для туристов на одном из Мальдивских островов
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. На Мальдивах разработали новые правила приема туристов с обязательным тестированием на COVID-19, сообщает АТОР.
Правительство Мальдив утвердило "Руководство по безопасному туризму", регулирующее работу курортов и правила тестирования прибывающих в страну гостей
По информации офиса по туризму Мальдивских островов в России, страна будет открыта для супер-яхт и частных самолетов уже в июне. Посадочный сбор для частного самолета составит 50 тысяч долларов США (плюс к стоимости самого перелета), взнос с яхты — 10 тысяч долларов.
Также к июню Мальдивы начнут принимать коммерческие рейсы. Всем прибывающим будет делаться тест на COVID-19.
Туристы смогут отдыхать только в отелях со специальной курортной лицензией нового типа. Они выдаются гостиницам, отвечающим определенным требованиям. Так лицензированные курорты должны зарезервировать 10 процентов номеров для возможной изоляции гостей и быть готовыми ввести карантинный режим.
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Персоналу необходимо использовать средства индивидуальной защиты, соблюдать правила социального дистанцирования и дезинфекции. Наличие врача и медсестры – обязательно.
По прибытии на курорт отдыхающие сразу следуют в свои номера, их багаж должен быть продезинфицирован до доставки в номера. Контакты с сотрудниками необходимо минимизировать, расстояние при общении – не менее одного метра.
Все прибывающие на курорт должны будут находиться в своих номерах до тех пор, пока не будут получены результаты PCR-теста на COVID-19. О сроках пока не сообщается.
Для перевозок между островами будут использоваться воздушные и морские суда, подготовленные с учетом стандарта безопасности и обеспеченные полицейским надзором. Все пассажиры при трансфере должны соблюдать масочный режим и во время полета придерживаться правила соблюдения дистанции в один метр.
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