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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:37
https://ria.ru/20200527/1572047667.html
В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом
https://cdn23.img.ria.ru/images/7e4/2/4/1564255684_0:20:3074:1749_1036x0_80_0_0_96dc0843a2056f4e26a10663d3d0ea5e.jpg
РИА Новости

В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом

11:37 27.05.2020
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© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкТест-системы для диагностики нового коронавируса
Тест-системы для диагностики нового коронавируса
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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Тест-системы для диагностики нового коронавируса. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 мая – РИА Новости. Еще два пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии, общее число скончавшихся с этим диагнозом в республике выросло до 44, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.
Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1866 случаев заболевания коронавирусом, скончались 42 человека, в том числе муфтий республики.
"За сутки скончались два человека – мужчины 1943 и 1956 годов рождения. Оба имели сопутствующие хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.
По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 40 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 1906 проб, положительных на COVID-2019. Выздоровели 786 человек.
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Всего в республике госпитализированы 552 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 278, из них 43 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая 10 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.
Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4282 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 708.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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