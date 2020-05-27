В Ингушетии умерли два пациента с коронавирусом

НАЛЬЧИК, 27 мая – РИА Новости. Еще два пациента с Еще два пациента с коронавирусом умерли в Ингушетии , общее число скончавшихся с этим диагнозом в республике выросло до 44, сообщили РИА Новости в региональном оперативном штабе.

Ранее сообщалось, что в Ингушетии выявлены 1866 случаев заболевания коронавирусом, скончались 42 человека, в том числе муфтий республики.

"За сутки скончались два человека – мужчины 1943 и 1956 годов рождения. Оба имели сопутствующие хронические заболевания", - сказал собеседник агентства.

По информации штаба, за сутки в регионе выявлены 40 новых случаев заболевания коронавирусом, всего 1906 проб, положительных на COVID-2019. Выздоровели 786 человек.

Всего в республике госпитализированы 552 человека, в том числе с лабораторно подтвержденным диагнозом COVID-19 - 278, из них 43 пациента находятся в тяжелом состоянии в реанимации, включая 10 человек, подключенных к аппаратам ИВЛ.

Снято наблюдение по истечении 14 дней при отсутствии какой-либо симптоматики с 4282 человек, остаются под наблюдением в условиях самоизоляции на дому 708.