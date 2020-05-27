В красноярском селе ветер оставил школу без крыши

"Такого ветра, который прошёлся по району сегодняшней ночью, я не помню... По сути, природа проверила нашу готовность. В целом, мы выстояли: электроэнергия восстановлена по всем сёлам, объекты жизнедеятельности не пострадали. Есть точечные повреждения построек у жителей, ну и основная проблема: полностью уничтожена крыша Каратузской школы", - написал Тюнин на своей странице в Facebook.