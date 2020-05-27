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2020-05-27T11:46
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В красноярском селе ветер оставил школу без крыши
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РИА Новости

В красноярском селе ветер оставил школу без крыши

11:36 27.05.2020 (обновлено: 11:46 27.05.2020)
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© Фото : Константин ТюнинПоследствия штормового ветра в районном центре Каратузское Красноярского края
Последствия штормового ветра в районном центре Каратузское Красноярского края
© Фото : Константин Тюнин
КРАСНОЯРСК, 27 мая - РИА Новости. Штормовой ветер повалил деревья и сорвал крышу школы в районном центре Каратузское Красноярского края, сообщил глава района Константин Тюнин.
Во вторник на западе, юге и в центре Красноярского края наблюдались грозы с сильным ветром. В Красноярске были затоплены участки улиц, воду пришлось откачивать при помощи специальной техники. Во время разгула стихии около 10 тысяч человек остались без электроэнергии на западе края.

"Такого ветра, который прошёлся по району сегодняшней ночью, я не помню... По сути, природа проверила нашу готовность. В целом, мы выстояли: электроэнергия восстановлена по всем сёлам, объекты жизнедеятельности не пострадали. Есть точечные повреждения построек у жителей, ну и основная проблема: полностью уничтожена крыша Каратузской школы", - написал Тюнин на своей странице в Facebook.

Он отметил, что специалисты разобрали остатки, складировали уцелевшие материалы и готовят смету, для восстановления потребуется финансовая помощь со стороны краевого правительства.

Такого ветра, который прошёлся по району сегодняшней ночью, я не помню.... Про это говорят и те, с кем сегодня обсуждали...

Опубликовано Константином Тюниным Вторник, 26 мая 2020 г.
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Красноярский крайКрасноярскПроисшествия
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