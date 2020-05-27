Американский телеведущий Фэллон извинился за пародию с гримом "блэкфейс"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американский актер, ведущий программы Tonight Show на телеканале NBC Джимми Фэллон извинился за то, что в 2000 году сделал пародию с использованием театрального грима "блэкфейс" - карикатурного изображения лица чернокожего человека.
"В 2000 году во время работы на шоу Saturday Night Live я принял ужасное решение сделать пародию на Криса Рока в "блэкфейсе". Этому нет оправданий. Я прошу прощения за это бесспорно оскорбительное решение и благодарю вас всех за то, что привлекли меня к ответственности", - написал он в своем Twitter.
In 2000, while on SNL, I made a terrible decision to do an impersonation of Chris Rock while in blackface. There is no excuse for this.— jimmy fallon (@jimmyfallon) May 26, 2020
I am very sorry for making this unquestionably offensive decision and thank all of you for holding me accountable.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик со скетчем, на котором Фэллон изображает Криса Рока, также участвовавшего в шоу Saturday Night Live. Видео вызвало широкое обсуждение среди интернет-пользователей, некоторые призывали ведущего уйти из Tonight Show.
Осенью 2018 года в США разгорелся скандал с участием ведущей телеканала NBC Мегин Келли. СМИ сообщали, что Келли уволена с должности ведущей за "расистские замечания". Сообщалось, что Келли осталась без работы после того, как в эфире программы Today Show высказала свое мнение в поддержку так называемого "блэкфейса".
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