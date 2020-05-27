Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-05-27T11:37
https://ria.ru/20200527/1572047521.html
Американский телеведущий Фэллон извинился за пародию с гримом "блэкфейс"
https://cdn25.img.ria.ru/images/155605/74/1556057478_66:435:2934:2048_1036x0_80_0_0_aa0eeeab26eec61eb81c7e787ca35940.jpg
РИА Новости

Американский телеведущий Фэллон извинился за пародию с гримом "блэкфейс"

11:37 27.05.2020
328
© AP Photo / J. David AkeПригород Нью-Джерси на реке Гудзон
Пригород Нью-Джерси на реке Гудзон
© AP Photo / J. David Ake
Пригород Нью-Джерси на реке Гудзон . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Американский актер, ведущий программы Tonight Show на телеканале NBC Джимми Фэллон извинился за то, что в 2000 году сделал пародию с использованием театрального грима "блэкфейс" - карикатурного изображения лица чернокожего человека.
"В 2000 году во время работы на шоу Saturday Night Live я принял ужасное решение сделать пародию на Криса Рока в "блэкфейсе". Этому нет оправданий. Я прошу прощения за это бесспорно оскорбительное решение и благодарю вас всех за то, что привлекли меня к ответственности", - написал он в своем Twitter.
Ранее в социальных сетях появился видеоролик со скетчем, на котором Фэллон изображает Криса Рока, также участвовавшего в шоу Saturday Night Live. Видео вызвало широкое обсуждение среди интернет-пользователей, некоторые призывали ведущего уйти из Tonight Show.
Осенью 2018 года в США разгорелся скандал с участием ведущей телеканала NBC Мегин Келли. СМИ сообщали, что Келли уволена с должности ведущей за "расистские замечания". Сообщалось, что Келли осталась без работы после того, как в эфире программы Today Show высказала свое мнение в поддержку так называемого "блэкфейса".
Сотрудники полиции, Нидерланды
12 ноября 2019, 19:59
В Нидерландах мужчина угрожал устроить взрыв из-за критики грима "блэкфейс"
090010
Обсудить 0
Джимми ФэллонМегин КеллиСШАВ мире
Рекомендуем
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Страница Facebook
В Госдуме выступили за запрет Facebook рекламной деятельности в России
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинский посол пожаловался на "пощечину" от Германии
Самолет Су-35С на Международном военно-техническом форуме Армия-2019
Летчик оценил перехват американского самолета российскими Су-35
Перехват американского самолета-разведчика Poseidon P-8A над Средиземным морем российскими Су-35
Перехват американского самолета российскими Су-35 попал на видео
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Спецоперация ФСБ против подпольных оружейников
ФСБ изъяла у подпольных оружейников "Винторезы" и новейшие АК-12
Полицейский
Пропавшая в Екатеринбурге школьница найдена живой
Президент РФ Владимир Путин
Путин бросил ручку на стол во время совещания
Сотрудники полиции в Германии
СМИ: в Германии выросло число политически мотивированных преступлений
Парикмахерская
В Костроме парикмахер подстриг около 90 клиентов за 48 часов без перерыва
Девушка покупает медицинскую маску в аптеке
В мэрии пояснили, почему глава Екатеринбурга был на мероприятии без маски
Аэропорт Емельяново (Красноярск)
В Красноярске сел грузовой самолет, в который попала молния
Журналист, теле- и радиоведущий Владимир Соловьев на заседании Совета Федерации РФ. 28 марта 2018
Соловьев резко ответил на просьбу Гордона об интервью
В Оренбургской области задержаны лица, подозреваемые в совершении убийств
В Оренбуржье задержали подозреваемых в убийстве пяти взрослых и ребенка
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
Лента новостейМолния