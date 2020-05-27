Американский телеведущий Фэллон извинился за пародию с гримом "блэкфейс"

Ранее в социальных сетях появился видеоролик со скетчем, на котором Фэллон изображает Криса Рока, также участвовавшего в шоу Saturday Night Live. Видео вызвало широкое обсуждение среди интернет-пользователей, некоторые призывали ведущего уйти из Tonight Show.