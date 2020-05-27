В Литве число заразившихся коронавирусом выросло до 1647

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения Число выявленных случаев заражения коронавирусом Литве увеличилось до 1647, сообщает в среду сайт правительства республики, посвященный борьбе с COVID-19.

Отмечается, что за минувшие сутки подтверждено восемь случаев заражения, всего с начала пандемии выздоровели 1184 человека, 66 умерли.

За вторник в республике провели 6174 тестов на коронавирус, за все время – 281232.

В Литве с 16 марта введен карантин, правительство продлило его до 31 мая.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.