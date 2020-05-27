В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото

Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи

НАЛЬЧИК, 27 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания Число выявленных случаев заболевания коронавирусом Кабардино-Балкарии превысило 2,5 тысячи, за сутки в республике выявили еще 87 больных, сообщает региональный оперативный штаб.

Ранее сообщалось, что в КБР скончались 14 пациентов с коронавирусом.

"За сутки выявлено 87 новых случаев заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 2509 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 21 человек, всего выздоровевших – 643", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в госпиталях находятся 722 человека, из которых 45 больных – в реанимации, 27 – подключены к аппаратам ИВЛ.

По данным штаба, амбулаторно лечатся 518 человек, в том числе 62 ребенка, еще 612 человек, включая 233 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 2267 человек, имевших контакты с зараженными людьми.