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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:32
https://ria.ru/20200527/1572047332.html
В КБР рассказали о новых случаях коронавируса
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/03/04/1568137654_0:92:3072:1820_1036x0_80_0_0_e0b591d406f653032941f891e3a756dc.jpg
РИА Новости

В КБР рассказали о новых случаях коронавируса

11:32 27.05.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в фотобанк
Медицинские работники в защитных костюмах в машине скорой помощи. Архивное фото
НАЛЬЧИК, 27 мая – РИА Новости. Число выявленных случаев заболевания коронавирусом в Кабардино-Балкарии превысило 2,5 тысячи, за сутки в республике выявили еще 87 больных, сообщает региональный оперативный штаб.
Ранее сообщалось, что в КБР скончались 14 пациентов с коронавирусом.
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"За сутки выявлено 87 новых случаев заболевания COVID-19, всего зарегистрировано 2509 подтвержденных случаев. Выздоровел за сутки 21 человек, всего выздоровевших – 643", - говорится в сообщении.
Отмечается, что в госпиталях находятся 722 человека, из которых 45 больных – в реанимации, 27 – подключены к аппаратам ИВЛ.
По данным штаба, амбулаторно лечатся 518 человек, в том числе 62 ребенка, еще 612 человек, включая 233 детей, переносят болезнь бессимптомно. Дома под медицинским наблюдением находятся 2267 человек, имевших контакты с зараженными людьми.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КоронавирусыКабардино-Балкарская Республика (КБР)Здоровье - ОбществоОбщество
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