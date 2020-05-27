Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:29
https://ria.ru/20200527/1572047163.html
В московском центре "Вороновское" лечатся 219 пациентов с COVID-19
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/04/17/1570466246_0:0:2922:1644_1036x0_80_0_0_a3f2ddc7c093ab2d2a2f1822b2a4fee2.jpg
РИА Новости

В московском центре "Вороновское" лечатся 219 пациентов с COVID-19

11:29 27.05.2020
87
© РИА Новости / Илья ПиталевМосковский клинический центр инфекционных болезней "Вороновское"
Московский клинический центр инфекционных болезней Вороновское
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" проходят лечение от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 мая состоит на лечении 219 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 219, подтверждённых с COVID – 219, с кислородной поддержкой – 145, на ИВЛ – 12", - написал Переходов в Facebook.

Он также отметил, что за сутки в центр поступили 18 пациентов, при этом вчера были выписаны 26 человек. "Вчера умерли: две женщины в возрасте 82 и 83 лет и мужчина в возрасте 73 лет (с положительным COVID-19)", - добавил главврач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
8 апреля, 17:08Распространение нового коронавируса
Самые популярные мифы о новом коронавирусе
000000
Обсудить 0
Распространение нового коронавирусаСергей Переходов (врач)Общество
Рекомендуем
Медицинские работники в красной зоне госпиталя COVID-19 городской клинической больницы № 15 имени О. М. Филатова в Москве
В Москве в Филатовской больнице лечатся почти 700 пациентов с COVID-19
Медицинский работник в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
Волонтеры-фотографы снимают московских врачей для "добрых бейджей"
Иллюстрация к сказке Доктор Айболит
В Роспечати назвали самого популярного детского автора в России
Медицинский работник
В инфекционной больнице №2 в Москве лечатся 265 пациентов с коронавирусом
Пожарная служба Украины
В Херсонской области неизвестные подожгли здание прокуратуры
Медсестра готовит шприц с вакциной
Прививку от коронавируса планируют сделать только половина американцев
Медицинский работник
В Сочи умер первый пациент с COVID-19
Врач скорой помощи
Оперштаб назвал возраст заразившихся коронавирусом в Москве
Сотрудницы магазина в Симферополе
Роспотребнадзор рекомендовал установить умывальники в магазинах
Таллин
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1840
Горожане в защитных масках на одной из улиц Пятигорска
Эксперты призвали носить многоразовые маски
Врач скорой помощи
В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 925
Здание Счетной Палаты РФ в Москве
Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
Виды Оренбурга
В мэрии Оренбурга не получали данных о возбуждении дела на чиновников
Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов
В НПО "Энергомаш" сыронизировали о возможностях ракетной отрасли Украины
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:48Boeing возобновил производство 737 MAX
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
Лента новостейМолния