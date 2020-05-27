В московском центре "Вороновское" лечатся 219 пациентов с COVID-19

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти 220 пациентов московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское" проходят лечение от новой коронавирусной инфекции, сообщил главврач центра Сергей Переходов.
"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 мая состоит на лечении 219 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 219, подтверждённых с COVID – 219, с кислородной поддержкой – 145, на ИВЛ – 12", - написал Переходов в Facebook.
Он также отметил, что за сутки в центр поступили 18 пациентов, при этом вчера были выписаны 26 человек. "Вчера умерли: две женщины в возрасте 82 и 83 лет и мужчина в возрасте 73 лет (с положительным COVID-19)", - добавил главврач.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.