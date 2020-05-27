В московском центре "Вороновское" лечатся 219 пациентов с COVID-19

"В Московском клиническом центре инфекционных болезней "Вороновское" на 27 мая состоит на лечении 219 пациентов. Из них: с диагнозом пневмония – 219, подтверждённых с COVID – 219, с кислородной поддержкой – 145, на ИВЛ – 12", - написал Переходов в Facebook .

Он также отметил, что за сутки в центр поступили 18 пациентов, при этом вчера были выписаны 26 человек. "Вчера умерли: две женщины в возрасте 82 и 83 лет и мужчина в возрасте 73 лет (с положительным COVID-19)", - добавил главврач.