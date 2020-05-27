В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 925

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Более 900 пациентов из 1424 выявленных заболевших Более 900 пациентов из 1424 выявленных заболевших коронавирусной инфекций Тверской области выздоровели и были выписаны, число умерших выросло до 19, сообщает областное правительство.

За сутки в Тверской области подтверждены 46 новых случаев коронавирусной инфекции.

"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1424 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровело 26 человек. Всего 925 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.

По состоянию на вторник в регионе были зарегистрированы 17 летальных случаев пациентов с COVID-19.

"Девятнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - сообщает облправительство в среду.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ , в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.