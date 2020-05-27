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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:30
https://ria.ru/20200527/1572047132.html
В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 925
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569237510_0:0:2960:1664_1036x0_80_0_0_97d078b92cb2158ebe874c7b05b9d5cb.jpg
РИА Новости

В Тверской области число излечившихся от коронавируса достигло 925

11:29 27.05.2020 (обновлено: 11:30 27.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевВрач скорой помощи
Врач скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
Врач скорой помощи. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Более 900 пациентов из 1424 выявленных заболевших коронавирусной инфекций в Тверской области выздоровели и были выписаны, число умерших выросло до 19, сообщает областное правительство.
За сутки в Тверской области подтверждены 46 новых случаев коронавирусной инфекции.
"Всего на настоящее время в регионе подтверждено 1424 случая заболевания новой коронавирусной инфекцией. Со вчерашнего дня выздоровело 26 человек. Всего 925 заболевших выздоровели и выписаны из больниц", - говорится в сообщении.
По состоянию на вторник в регионе были зарегистрированы 17 летальных случаев пациентов с COVID-19.
"Девятнадцать человек с подтвержденным коронавирусом скончались, все они имели сопутствующие хронические заболевания", - сообщает облправительство в среду.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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