В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, сообщает правительство региона.
За сутки в регионе зарегистрированы 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 154 человека.
"Три пациента тульских больниц с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это 70-летний житель Богородицка, 61-летний житель Щекинского района и 75-летняя жительница Тулы. У них в анамнезе - патология сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3422 человек, число выздоровевших достигло 1457. Умерли в регионе 24 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.