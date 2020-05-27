В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3422 человек, число выздоровевших достигло 1457. Умерли в регионе 24 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.