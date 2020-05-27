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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:29
https://ria.ru/20200527/1572047101.html
В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/15/1571767313_0:0:2923:1645_1036x0_80_0_0_cfb3824b7e876d15a8bf958c22824687.jpg
РИА Новости

В Тульской области за сутки умерли три пациента с коронавирусом

11:29 27.05.2020
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВрачи в коридоре
Врачи в коридоре
© РИА Новости / Евгений Биятов
Перейти в фотобанк
Врачи в коридоре. Архивное фото
ВОРОНЕЖ, 27 мая - РИА Новости. Три пациента с подтвержденной коронавирусной инфекцией скончались за сутки в Тульской области, сообщает правительство региона.
За сутки в регионе зарегистрированы 104 новых случая заражения коронавирусной инфекцией, выздоровели 154 человека.
Врач скорой помощи
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"Три пациента тульских больниц с подтвержденным диагнозом COVID-19 скончались от двусторонней полисегментарной пневмонии. Это 70-летний житель Богородицка, 61-летний житель Щекинского района и 75-летняя жительница Тулы. У них в анамнезе - патология сердечно-сосудистой системы и онкологические заболевания", - говорится в сообщении.
Таким образом, в Тульской области заболевание подтверждено у 3422 человек, число выздоровевших достигло 1457. Умерли в регионе 24 пациента с подтвержденным COVID-19, среди них подросток 17 лет и врач-терапевт. Кроме того, 93-летняя женщина, прошедшая курс лечения от коронавируса и готовившаяся к выписке, умерла от хронического заболевания.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Щекинский районБогородицкТульская областьОбщество
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