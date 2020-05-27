Роспотребнадзор рекомендовал установить умывальники в магазинах

Ведомство рекомендует работодателям установить на предприятиях торговли умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с кожным антисептиком в местах общественного пользования "в рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращению контактов между сотрудниками, для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции", говорится на сайте.