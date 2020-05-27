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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T13:15
https://ria.ru/20200527/1572046946.html
Роспотребнадзор рекомендовал установить умывальники в магазинах
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/04/15/1570336376_0:0:3072:1728_1036x0_80_0_0_97b937ebb8f314db44d14557c704fd58.jpg
РИА Новости

Роспотребнадзор рекомендовал установить умывальники в магазинах

11:26 27.05.2020 (обновлено: 13:15 27.05.2020)
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© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкСотрудницы магазина в Симферополе
Сотрудницы магазина в Симферополе
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в фотобанк
Сотрудницы магазина в Симферополе . Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Роспотребнадзор рекомендует установить умывальники с мылом в местах общественного пользования предприятий торговли, следует из рекомендаций по недопущению распространения COVID-19, опубликованных на сайте ведомства.
Ведомство рекомендует работодателям установить на предприятиях торговли умывальники для мытья рук с мылом и дозаторы с кожным антисептиком в местах общественного пользования "в рамках профилактических мер по недопущению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), сокращению контактов между сотрудниками, для ограничения воздушно-капельного и контактного механизмов передачи инфекции", говорится на сайте.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Общество
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