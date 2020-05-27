В ЯНАО обрушился мост после попытки водителя проехать по нему

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 27 мая - РИА Новости. Необслуживаемый деревянный мост обрушился на технологической дороге Обская - Бованенково в Ямало-Ненецком автономном округе после того, как водитель большегруза решил проехать по нему, сообщили РИА Новости в региональном управлении МЧС.
"На 52-м километре технологической автодороги Обская - Бованенково подмыло деревянный автомобильный мост, который давно не обслуживается. Рядом есть другая автомобильная дорога, по которой ездит весь курсирующий в той местности транспорт. Один водитель решил все-таки проехать по данному мосту, и в результате этого мост обрушился. В результате происшествия никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.
По его словам, ремонтировать мост, скорее всего, не будут, так как он давно не обслуживается.
Администрация Лабытнанги со ссылкой на компанию "Газпромтранс" на своем сайте уточнила, что произошел подмыв опоры моста "в связи с обильным паводком". В региональном департаменте транспорта и дорожного хозяйства РИА Новости сообщили, что данный участок относится к ведомственной трассе.
Пользователи соцсетей публикуют видеозаписи с места обрушения. На кадрах видно, что на мосту находится грузовой автомобиль, под которым разрушено дорожное полотно. Согласно информации телеканала "Ямал-Регион", водитель большегруза успел выпрыгнуть из кабины.