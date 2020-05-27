В ЯНАО обрушился мост после попытки водителя проехать по нему

"На 52-м километре технологической автодороги Обская - Бованенково подмыло деревянный автомобильный мост, который давно не обслуживается. Рядом есть другая автомобильная дорога, по которой ездит весь курсирующий в той местности транспорт. Один водитель решил все-таки проехать по данному мосту, и в результате этого мост обрушился. В результате происшествия никто не пострадал", - сказал собеседник агентства.