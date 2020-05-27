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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:27
https://ria.ru/20200527/1572046866.html
Прививку от коронавируса планируют сделать только половина американцев
https://cdn21.img.ria.ru/images/155994/36/1559943670_0:156:3086:1892_1036x0_80_0_0_2b42c87684e4aec1fab3af66952cf267.jpg
РИА Новости

Прививку от коронавируса планируют сделать только половина американцев

11:26 27.05.2020 (обновлено: 11:27 27.05.2020)
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© РИА Новости / Илья ПиталевМедсестра готовит шприц с вакциной
Медсестра готовит шприц с вакциной
© РИА Новости / Илья Питалев
Медсестра готовит шприц с вакциной. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Почти половина американцев планируют сделать прививку от коронавируса, когда вакцина от COVID-19 станет доступна, 20% - откажутся, свидетельствуют результаты опроса, проведенного агентством Ассошиэйтед Пресс и центром изучения общественного мнения NORC.
Респондентам было предложено ответить на вопрос, планируют ли они делать прививки, если вакцина станет доступной. Данные исследования показали, что большинство опрошенных (49%) отреагировали положительно и заявили, что пройдут вакцинацию. В то же время 20% респондентов высказались против, 31% - пока не определились.
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Согласно полученным данным, среди людей в возрасте 60 лет и старше пройти вакцинацию хотят 67% опрошенных, младше этого возраста - 40%. Респондентов попросили ответить на вопрос, почему они хотят это сделать, и разрешили выбрать все подходящие варианты ответа. Так большая часть респондентов (от 81 до 93%) ответили, что таким образом они смогут обезопасить себя и своих близких, а также смогут избежать тяжелого течения болезни и чувствовать себя безопасно среди людей. Также 72% считают, что жизнь не вернется в нормальное русло пока большая часть людей не сделает прививки, 46% - собираются следовать рекомендациям врача, а 33% пройдут вакцинацию из-за того, что имеют хронические заболевания.
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Тем, кто не собирается делать прививку, также задали вопрос о том, почему они так решили. Большая часть (70%) заявили об озабоченности в связи с возможными побочными действиями вакцины.
Также в ходе опроса исследователи выяснили, что 20% респондентов ожидают появления вакцины до конца года, 61% - в течение 2021 года, а 17% уверены, что на это потребуется больше времени.
Опрос проводился с 14 по 18 мая, в нем приняли участие 1056 человек. Предел погрешности выборки для всех респондентов составляет плюс-минус 4,2 процентных пункта.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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