В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1840

"Вирус COVID-19 диагностировали у 1840 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 79 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 29 пациентов. За сутки от COVID-19 умер 66-летний мужчина, всего за время пандемии скончались 66 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.