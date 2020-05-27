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Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:24
https://ria.ru/20200527/1572046791.html
В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1840
https://cdn24.img.ria.ru/images/150495/36/1504953670_0:160:3076:1890_1036x0_80_0_0_239d5eea775b80eefb189a2a9ec50d5f.jpg
РИА Новости

В Эстонии число заразившихся коронавирусом достигло 1840

11:24 27.05.2020
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© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкТаллин
Таллин
© РИА Новости / Владимир Песня
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Таллин. Архивное фото
ХЕЛЬСИНКИ, 27 мая - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом в Эстонии за минувшие сутки увеличилось на шесть, достигнув 1840, сообщил в среду республиканский департамент здоровья.
"Вирус COVID-19 диагностировали у 1840 жителей Эстонии в различных регионах страны. Начиная с 31 января в Эстонии было проведено более 79 тысяч тестов на коронавирус. В больницах находятся 29 пациентов. За сутки от COVID-19 умер 66-летний мужчина, всего за время пандемии скончались 66 человек", - говорится в сообщении, размещенном на сайте департамента.
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Эстонии с 18 мая вышла из режима чрезвычайного положения, которое было объявлено 12 марта, но послабления будут вводиться постепенно в несколько этапов, сообщило ранее правительство республики.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире зафиксировано свыше 5,4 миллиона случаев заболевания, умерли более 343 тысяч человек.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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