В Сочи умер первый пациент с COVID-19

СОЧИ, 27 мая – РИА Новости. Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Сочи, скончался 74-летний мужчина, находившийся больше месяца на аппарате ИВЛ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2. Анализ на коронавирус дал положительный результат. У пациента были диагностированы двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелого течения и дыхательная недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату ИВЛ.
"В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось", - говорится в сообщении.
В министерстве здравоохранения края отмечают, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.
Всего в Краснодарском крае скончались 29 человек с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.