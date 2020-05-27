В Сочи умер первый пациент с COVID-19

Уточняется, что мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2. Анализ на коронавирус дал положительный результат. У пациента были диагностированы двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелого течения и дыхательная недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату ИВЛ.