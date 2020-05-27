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Распространение нового коронавируса
2020-05-27T11:43
https://ria.ru/20200527/1572046763.html
В Сочи умер первый пациент с COVID-19
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/05/1a/1572030137_0:161:3071:1888_1036x0_80_0_0_38b6860a450a6c29d1462d778b50fda3.jpg
РИА Новости

В Сочи умер первый пациент с COVID-19

11:24 27.05.2020 (обновлено: 11:43 27.05.2020)
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© РИА Новости / Александр ГальперинМедицинский работник
Медицинский работник
© РИА Новости / Александр Гальперин
Медицинский работник. Архивное фото
СОЧИ, 27 мая – РИА Новости. Первый случай смерти пациента с коронавирусом зафиксировали в Сочи, скончался 74-летний мужчина, находившийся больше месяца на аппарате ИВЛ, сообщает оперативный штаб Краснодарского края.
Уточняется, что мужчина заболел 11 апреля и сразу был госпитализирован. С 12 апреля он проходил лечение в сочинской инфекционной больнице №2. Анализ на коронавирус дал положительный результат. У пациента были диагностированы двусторонняя полисегментарная субтотальная пневмония тяжелого течения и дыхательная недостаточность. С 20 апреля его подключили к аппарату ИВЛ.
"В дальнейшем у него развилась полиорганная недостаточность. Несмотря на все принятые меры, спасти жизнь мужчины не удалось", - говорится в сообщении.
В министерстве здравоохранения края отмечают, что у пациента были сердечно-сосудистые заболевания и сахарный диабет.
Всего в Краснодарском крае скончались 29 человек с COVID-19.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаСочиКраснодарский крайОбщество
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