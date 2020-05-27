Более 60% россиян хотят провести отпуск на море, показал опрос

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Больше половины россиян планируют провести отпуск на море после поэтапного снятия ограничительных мер во внутреннем туризме, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.
В понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что приоритетом властей является безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета. С 1 июня правительство системно начнет снимать ограничения в этой сфере.
"Самый желанный россиянами вариант - отдых на теплом море. За него проголосовали 61% респондентов. Не менее популярными ответами стали нетронутая природа России (38% опрошенных) и посещение новых городов (29%). Последнему варианту с небольшим отрывом уступило знакомство с объектами культуры: в сумме привлекательность интересных событий, музеев, картинных галерей и храмов признали 24% проголосовавших", - говорится в результатах.
Всего в исследовании приняли участие 15 тысяч подписчиков Telegram-канала стопкоронавирус.рф. Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.