Более 60% россиян хотят провести отпуск на море, показал опрос

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Больше половины россиян планируют провести отпуск на море после поэтапного снятия ограничительных мер во внутреннем туризме, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.

"Самый желанный россиянами вариант - отдых на теплом море. За него проголосовали 61% респондентов. Не менее популярными ответами стали нетронутая природа России (38% опрошенных) и посещение новых городов (29%). Последнему варианту с небольшим отрывом уступило знакомство с объектами культуры: в сумме привлекательность интересных событий, музеев, картинных галерей и храмов признали 24% проголосовавших", - говорится в результатах.