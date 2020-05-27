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Туризм
2020-05-27T12:09
https://ria.ru/20200527/1572046735.html
Более 60% россиян хотят провести отпуск на море, показал опрос
https://cdn21.img.ria.ru/images/156092/89/1560928966_0:46:3072:1774_1036x0_80_0_0_bdd991d18b83a0475d33d749aee88d27.jpg
РИА Новости

Более 60% россиян хотят провести отпуск на море, показал опрос

11:24 27.05.2020 (обновлено: 12:09 27.05.2020)
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© РИА Новости / Денис Абрамов / Перейти в фотобанкПляж
Пляж
© РИА Новости / Денис Абрамов
Перейти в фотобанк
Пляж. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Больше половины россиян планируют провести отпуск на море после поэтапного снятия ограничительных мер во внутреннем туризме, свидетельствуют результаты исследования, опубликованные на сайте стопкоронавирус.рф.
В понедельник вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко сообщил, что приоритетом властей является безопасный контролируемый запуск внутреннего туризма в России в первой половине лета. С 1 июня правительство системно начнет снимать ограничения в этой сфере.
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"Самый желанный россиянами вариант - отдых на теплом море. За него проголосовали 61% респондентов. Не менее популярными ответами стали нетронутая природа России (38% опрошенных) и посещение новых городов (29%). Последнему варианту с небольшим отрывом уступило знакомство с объектами культуры: в сумме привлекательность интересных событий, музеев, картинных галерей и храмов признали 24% проголосовавших", - говорится в результатах.
Всего в исследовании приняли участие 15 тысяч подписчиков Telegram-канала стопкоронавирус.рф. Респондентам предлагалось выбрать несколько вариантов ответа.
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