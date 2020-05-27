Китай готов принять меры в ответ на любое вмешательство в дела Гонконга

ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Пекин готов предпринять контрмеры против любого вмешательства извне, дела Гонконга , в том числе вопросы законодательства, являются внутренними делами Китая , заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.

"Что касается заявлений США о санкциях в отношении Китая в ответ на рассмотрение ВСНП законопроекта о безопасности в Гонконге, позиция Китая остается крайне четкой, я бы хотел вновь подчеркнуть, что Гонконг является специальным административным районом КНР", - заявил дипломат.

По его словам, "законопроект о безопасности в Гонконге – является исключительно внутренним делом КНР, которое не терпит иностранного вмешательства".

"Правительство Китая решительно настроено отстаивать интересы своего суверенитета, безопасности и развития, намерено защищать принцип "одна страна, две системы" и противостоять любому иностранному вмешательству в дела Гонконга. Если кто бы то ни было будет стремиться нанести интересам КНР ущерб, Пекин полон решимости предпринять все необходимые контрмеры", - подчеркнул дипломат.

Ранее президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.

В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.

Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным огранном КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".