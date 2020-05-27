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2020-05-27T11:21
https://ria.ru/20200527/1572046587.html
Китай готов принять меры в ответ на любое вмешательство в дела Гонконга
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РИА Новости

Китай готов принять меры в ответ на любое вмешательство в дела Гонконга

11:21 27.05.2020
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© Fotolia / Savvapanf PhotoВид на Пекин
Вид на Пекин
© Fotolia / Savvapanf Photo
Вид на Пекин. Архивное фото
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Пекин готов предпринять контрмеры против любого вмешательства извне, дела Гонконга, в том числе вопросы законодательства, являются внутренними делами Китая, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.
"Что касается заявлений США о санкциях в отношении Китая в ответ на рассмотрение ВСНП законопроекта о безопасности в Гонконге, позиция Китая остается крайне четкой, я бы хотел вновь подчеркнуть, что Гонконг является специальным административным районом КНР", - заявил дипломат.
По его словам, "законопроект о безопасности в Гонконге – является исключительно внутренним делом КНР, которое не терпит иностранного вмешательства".
"Правительство Китая решительно настроено отстаивать интересы своего суверенитета, безопасности и развития, намерено защищать принцип "одна страна, две системы" и противостоять любому иностранному вмешательству в дела Гонконга. Если кто бы то ни было будет стремиться нанести интересам КНР ущерб, Пекин полон решимости предпринять все необходимые контрмеры", - подчеркнул дипломат.
Вид на Гонконг
Вчера, 11:14
США могут ввести санкции против бизнесменов в Гонконге, считает эксперт
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга.
В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.
Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным огранном КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
В поддержку рассмотрения законопроекта выступили глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, полиция, минюст, таможня, секретарь по вопросам безопасности Джон Ли. Лэм заявляла, что принятие законопроекта никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, что он направлен против сепаратистской деятельности, подрыва государственной власти, организации и осуществления терактов, а также против вмешательства извне во внутренние дела Гонконга.
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Кэрри ЛэмДональд ТрампМИД КНРВсекитайское собрание народных представителейПекинГонконгКитайВ мире
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