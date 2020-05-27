Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Сотрудники медицинского стационара в аэропорту Шереметьево
Распространение нового коронавируса
2020-05-27T12:58
https://ria.ru/20200527/1572046571.html
Вирусолог прокомментировал случай коронавируса у кошки
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/03/1b/1569252526_0:117:3072:1845_1036x0_80_0_0_8975160e88e5c2441ee2f15ca582a062.jpg
РИА Новости

Вирусолог прокомментировал случай коронавируса у кошки

11:27 27.05.2020 (обновлено: 12:58 27.05.2020)
3998
© Depositphotos / InnaSidorovaКошка в маске
Кошка в маске
© Depositphotos / InnaSidorova
МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главный источник распространения коронавирусной инфекции — это человек, напомнил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Так он прокомментировал сообщения о том, что анализы пятилетней кошки из России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2. Животное отправили на карантин "по месту нахождения".

"Домашние животные заражаются от людей. В семье живет кошка, она заразилась. Это значит, что в этой семье есть вирус, кто-то уже инфицирован", — пояснил врач.

По его словам, серьезной опасности заболевший питомец не представляет. Кошки — "очень второстепенные переносчики", куда большая опасность исходит от человека, добавил Альтшейн.
Женщина с кошкой
23 апреля, 02:59Распространение нового коронавируса
Врач: нет доказательств передачи коронавируса через домашних животных
Ранее в разных странах выявили несколько случаев заражения COVID-19 собак и кошек (и даже тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. В лабораторных условиях установили возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что животные могут передать болезнь человеку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
6100826
Обсудить 2
Распространение нового коронавирусаАнатолий АльтштейнРоссияЗдоровьеОбщество
Рекомендуем
Девушка в медицинской маске и перчатках на одной из улиц в Москве
Названа странная особенность коронавируса
Вид на Тбилиси, Грузия
Грузия отказалась отменить запрет на российские наблюдательные полеты
Женщина с зонтом в Москве
Названа погода, способствующая распространению коронавируса
Посол Украины в Германии Андрей Мельник
Украинский посол пожаловался на "пощечину" от Германии
Молодые люди на Крымском мосту в Москве
Москвичам пообещали июльскую жару
Мадагаскарская руконожка
Ученые оценили масштабы происходящего массового вымирания
Вывеска в магазине ИКЕА
IKEA объяснила, почему продает товары украинцам дороже, чем россиянам
Прием пациента в госпитале COVID-19 в больнице No 122 им. Л. Г. Соколова в Санкт-Петербурге
В Санкт-Петербурге умерла беременная иностранка с коронавирусом
Девушка в защитной маске на Никольской улице в Москве
Роспотребнадзор заявил о готовности Москвы к поэтапной отмене ограничений
Автомобиль Следственного комитета РФ
СК начал проверку после смерти студентки в общежитии Екатеринбурга
Сотрудники санитарных служб проводят обработку трамвая в Санкт-Петербурге
Роспотребнадзор утвердил правила профилактики коронавируса
Глава Чувашии Михаил Игнатьев
Верховный суд частично отклонил иск экс-главы Чувашии к Путину
Подозреваемый в ограблении пенсионерки в Чите
В Забайкалье грабитель написал жертве записку с извинениями
Воздушный парад Победы в Москве
В Кремле допустили возможность выходного в день парада Победы
Верховный представитель Европейского союза по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель
Главный дипломат Евросоюза объявил конец века Америки
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
00:46В Москве за сутки умер 71 пациент с коронавирусом
00:43Трамп примет участие в запуске Crew Dragon в субботу
00:38Меланья Трамп раньше мужа отреагировала на отмену пуска Crew Dragon
00:31Счетная палата выявила ряд проблем в геологоразведке
00:30Счетная палата рассказала о российских запасах нефти и газа
00:20Россию ждет резкое похолодание
23:59Трамп покинул мыс Канаверал, после того как старт Crew Dragon отложили
23:53Соловьев осадил украинского журналиста из-за вопроса Пескову
23:23В Ульяновской области 1 июня откроются фитнес-центры
23:23В США сорвался первый за девять лет пилотируемый полет в космос
23:18США и Британия призвали Китай соблюдать обязательства по Гонконгу
23:18На российском сегменте МКС установили камеры после "дырки" в "Союзе"
23:11Рогозин пообещал с умом тратить деньги на развитие космонавтики
23:11CША дали два месяца на завершение работ по иранской ядерной программе
23:08Полеты на российских "Союзах" были унизительными для США, считает Рогозин
23:08США продлят на три месяца исключение из санкций для Бушерской АЭС в Иране
23:05В Египте сообщили о новом рекорде по числу заболевших COVID-19 за сутки
22:54Минздрав раскрыл методику подсчета статистики по коронавирусу
22:53США ввели санкции против двух руководителей иранской ядерной программы
22:52Глава ДНР Пушилин сообщил о взломе своего аккаунта в Twitter
Лента новостейМолния