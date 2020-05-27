Вирусолог прокомментировал случай коронавируса у кошки

МОСКВА, 27 мая — РИА Новости. Главный источник распространения коронавирусной инфекции — это человек, напомнил доктор медицинских наук, вирусолог Анатолий Альтштейн в интервью радиостанции "Говорит Москва".
Так он прокомментировал сообщения о том, что анализы пятилетней кошки из России показали положительный результат на наличие вируса SARS-CoV-2. Животное отправили на карантин "по месту нахождения".
"Домашние животные заражаются от людей. В семье живет кошка, она заразилась. Это значит, что в этой семье есть вирус, кто-то уже инфицирован", — пояснил врач.
По его словам, серьезной опасности заболевший питомец не представляет. Кошки — "очень второстепенные переносчики", куда большая опасность исходит от человека, добавил Альтшейн.
Ранее в разных странах выявили несколько случаев заражения COVID-19 собак и кошек (и даже тигра), находившихся в контакте с инфицированными людьми. В лабораторных условиях установили возможность внутривидовой передачи инфекции кошками и хорьками, однако пока нет никаких доказательств того, что животные могут передать болезнь человеку.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.