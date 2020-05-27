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2020-05-27T11:18
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В НПО "Энергомаш" сыронизировали о возможностях ракетной отрасли Украины
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РИА Новости

В НПО "Энергомаш" сыронизировали о возможностях ракетной отрасли Украины

11:18 27.05.2020
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкГенеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов
Генеральный директор НПО Энергомаш Игорь Арбузов
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Генеральный директор НПО "Энергомаш" Игорь Арбузов. Архивное фото
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Заявление Украины о готовности создать для США ракетный двигатель дешевле российского отдает популизмом, считает гендиректор НПО "Энергомаш" (головное предприятие России по этой тематике) Игорь Арбузов.
Ранее председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил о намерении создать двигатель первой ступени для замены российских РД-181 в американской ракете-носителе Antares. По его словам, Украина готова сделать двигатель на 30% дешевле.
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"Для производства ракетных двигателей первой ступени, по заявлению господина Усова, Украине не хватает всего 30-40 миллионов долларов. Вероятно, космическое агентство Украины, единственное в мире, обладает уникальным ноу-хау по разработке и освоению производства мощных ракетных двигателей по цене заурядного стартапа", - сказал Арбузов, которого цитирует пресс-служба на сайте "Энергомаша".
Он отметил, что благодаря современным технологиям стоимость двигателя должна снижаться, чтобы обеспечивать конкурентоспособность - "но это при условии, что двигатель уже существует, прошел конструкторские и летные испытания и отлично себя зарекомендовал, как РД-180 и РД-181".
"А есть ли подобные двигатели у Украины – вызывает сомнение", - сказал Арбузов.
По его словам, Усов прав лишь в одном - Украина действительно никогда не делала мощных двигателей для первых ступеней ракет.
В целом, по словам российского топ-менеджера, заявление Усова "вызывает больше вопросов, чем ответов, и похоже на политический популизм".
НПО "Энергомаш" производит жидкостные ракетные двигатели РД-191 для ракеты-носителя "Ангара", РД-180 для американской ракеты Atlas-5, РД-181 для американской ракеты Antares. Кроме того, сейчас предприятие создает двигатель РД-171МВ для новой ракеты "Союз-5".
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РД-171МВИгорь АрбузовРД-180ЭнергомашСоюзСШАУкраинаБезопасность
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