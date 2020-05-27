В НПО "Энергомаш" сыронизировали о возможностях ракетной отрасли Украины

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Заявление Заявление Украины о готовности создать для США ракетный двигатель дешевле российского отдает популизмом, считает гендиректор НПО " Энергомаш " (головное предприятие России по этой тематике) Игорь Арбузов

Ранее председатель Государственного космического агентства Украины Владимир Усов заявил о намерении создать двигатель первой ступени для замены российских РД-181 в американской ракете-носителе Antares. По его словам, Украина готова сделать двигатель на 30% дешевле.

"Для производства ракетных двигателей первой ступени, по заявлению господина Усова, Украине не хватает всего 30-40 миллионов долларов. Вероятно, космическое агентство Украины, единственное в мире, обладает уникальным ноу-хау по разработке и освоению производства мощных ракетных двигателей по цене заурядного стартапа", - сказал Арбузов, которого цитирует пресс-служба на сайте "Энергомаша".

Он отметил, что благодаря современным технологиям стоимость двигателя должна снижаться, чтобы обеспечивать конкурентоспособность - "но это при условии, что двигатель уже существует, прошел конструкторские и летные испытания и отлично себя зарекомендовал, как РД-180 и РД-181".

"А есть ли подобные двигатели у Украины – вызывает сомнение", - сказал Арбузов.

По его словам, Усов прав лишь в одном - Украина действительно никогда не делала мощных двигателей для первых ступеней ракет.