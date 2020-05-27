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2020-05-27T11:18
https://ria.ru/20200527/1572046388.html
МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу
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РИА Новости

МИД Китая оценил заявления Лаврова по Гонконгу

11:18 27.05.2020
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© AP Photo / Andy WongОфициальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь
© AP Photo / Andy Wong
Официальный представитель МИД КНР Чжао Лицзянь . Архивное фото
ПЕКИН, 27 мая – РИА Новости. Китай согласен и высоко ценит заявления главы МИД РФ Сергея Лаврова по вопросу рассмотрения в Пекине решения о законопроекте по безопасности Гонконга и относительно реакции США, заявил на брифинге в среду официальный представитель внешнеполитического ведомства КНР Чжао Лицзянь, комментируя угрозы США ввести санкции в отношении Китая.
Ранее глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что вопрос законодательства Гонконга является внутренним делом КНР, а заявления Вашингтона пронизаны чувством превосходства и вседозволенности.
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"Китай полностью согласен и высоко ценит заявления министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это в полной мере доказывает высокий уровень наших двусторонних отношений", - заявил дипломат.
Он добавил, что "под стратегическим руководством лидеров наших стран китайско-российские отношения всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия в новую эпоху сохраняют стабильный и устойчивый рост, мы твердо поддерживаем друг друга, особенно по вопросам, представляющим ключевые интересы".
Ранее президент США Дональд Трамп пообещал объявить через пару дней о мерах, которые США планируют принять в адрес Китая в ответ на действия властей КНР в отношении Гонконга. В свою очередь советник президента США по национальной безопасности Роберт О`Брайен заявил в интервью телеканалу NBC, что США могут ввести санкции против Китая, если Пекин с помощью законопроекта о национальной безопасности "захватит" Гонконг.
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Острое недовольство антиправительственных сил Гонконга и ряда западных чиновников вызвало рассмотрение Всекитайским собранием народных представителей (главным законодательным огранном КНР) проекта "Решения о создании и совершенствовании правовой системы и правоприменительных механизмов по обеспечению национальной безопасности в специальном административном районе Гонконг".
В поддержку рассмотрения законопроекта выступили глава администрации Гонконга Кэрри Лэм, полиция, минюст, таможня, секретарь по вопросам безопасности Джон Ли. Лэм заявляла, что принятие законопроекта никак не отразится на правах и свободах жителей Гонконга, что он направлен против сепаратистской деятельности, подрыва государственной власти, организации и осуществления терактов, а также против вмешательства извне во внутренние дела Гонконга.
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Кэрри ЛэмДональд ТрампСергей ЛавровКитайВашингтон (город)СШАВ мире
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