Изменения из-за поправок к Конституции коснутся 98 федеральных законов

"Мы, с первого дня подключаясь к этой работе, строили свои прогнозы, предположения, как будет меняться в будущем и законодательство. Сейчас по первым прикидкам, если исходить из обновлённого текста, изменения потребуются в федеральные законы не меньше 98, такая точная цифра. Это и федеральные конституционные законы, и федеральный закон",- сказала Хабриева в ходе XV Международной школы-практикума молодых ученых-юристов на тему "Конституция и модернизация законодательства".