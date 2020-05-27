Изменения из-за поправок к Конституции коснутся 98 федеральных законов

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Изменения в связи с поправками к Конституции РФ могут коснуться 98 федеральных законов, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Талия Хабриева.
"Мы, с первого дня подключаясь к этой работе, строили свои прогнозы, предположения, как будет меняться в будущем и законодательство. Сейчас по первым прикидкам, если исходить из обновлённого текста, изменения потребуются в федеральные законы не меньше 98, такая точная цифра. Это и федеральные конституционные законы, и федеральный закон",- сказала Хабриева в ходе XV Международной школы-практикума молодых ученых-юристов на тему "Конституция и модернизация законодательства".
Кроме того, изменения затронут 150 подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня, коррекции также потребуют и законодательные акты в субъектах РФ, включая уставы.