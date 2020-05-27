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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
2020-05-27T11:13
https://ria.ru/20200527/1572046059.html
Изменения из-за поправок к Конституции коснутся 98 федеральных законов
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/03/18/1569087871_0:79:1500:923_1036x0_80_0_0_672b5eff233e87037210f2e25bfec25a.jpg
РИА Новости

Изменения из-за поправок к Конституции коснутся 98 федеральных законов

11:13 27.05.2020
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© РИА Новости / Николай ХижнякКонституция Российской Федерации
Конституция Российской Федерации
© РИА Новости / Николай Хижняк
МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Изменения в связи с поправками к Конституции РФ могут коснуться 98 федеральных законов, заявила директор Института законодательства и сравнительного правоведения при правительстве РФ, сопредседатель рабочей группы по подготовке поправок в конституцию Талия Хабриева.
"Мы, с первого дня подключаясь к этой работе, строили свои прогнозы, предположения, как будет меняться в будущем и законодательство. Сейчас по первым прикидкам, если исходить из обновлённого текста, изменения потребуются в федеральные законы не меньше 98, такая точная цифра. Это и федеральные конституционные законы, и федеральный закон",- сказала Хабриева в ходе XV Международной школы-практикума молодых ученых-юристов на тему "Конституция и модернизация законодательства".
Кроме того, изменения затронут 150 подзаконных нормативных правовых актов федерального уровня, коррекции также потребуют и законодательные акты в субъектах РФ, включая уставы.
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков
26 мая, 14:00Голосование по поправкам в Конституцию
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22101660
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Голосование по поправкам в КонституциюТалия ХабриеваКонституция РФПолитика
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