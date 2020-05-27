Волонтеры-фотографы снимают московских врачей для "добрых бейджей"

МОСКВА, 27 мая - РИА Новости. Волонтеры-фотографы снимают московских медиков для изготовления "добрых бейджей", которые они носят поверх защитных костюмов, уже изготовлено более 500 бейджей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Волонтеры-фотографы снимают московских медиков для изготовления "добрых бейджей", которые они носят поверх защитных костюмов, уже изготовлено более 500 бейджей, сообщает пресс-служба мэра и правительства Москвы .​

"В столице проходит акция "Добрые бейджи". В рамках акции молодые люди выезжают в медучреждения города и делают снимки врачей и персонала для дальнейшего изготовления бейджей. Эти фотокарточки врачи носят поверх защитных костюмов, чтобы пациенты видели их лица. Так они смогут улыбаться не только глазами, но и тогда, когда их лицо скрывает защитная маска. На данный момент для медработников изготовлено более 500 бейджей", - говорится в сообщении.

Отмечается, что 28 мая в рамках проекта пройдет очередная фотосессия с участием врачей. Помимо фото на бейдже указан QR-код. Он ведет в чат-бот, где каждый пользователь сможет поблагодарить медицинских работников, которые сегодня в первых рядах ведут борьбу с вирусом. В четверг, 28 мая, в рамках проекта молодежь Москвы запускает чат-бот @doctor_cyberbot, благодаря которому каждый сможет сказать "спасибо" сотрудникам московских больниц, а также поддержать пациентов.

"14 июня, за неделю до Дня медика, организаторы разместят в столице арт-объекты, где жители города смогут оставить теплые пожелания медицинским работникам и выразить свою благодарность. Один представляет из себя большое сердце из специального материала для открыток с пожеланиями (их можно взять на месте у волонтера). Второй – брендированное зеркало для удобства горожан сфотографировать самих себя и опубликовать фото в социальных сетях с благодарностью врачам. Здесь также будет установлен почтовый ящик для открыток. Помимо этого, трансляция добрых слов в поддержку врачей будет идти на трех медиафасадах в центре города: Центральный телеграф (Тверская, д.7), кинотеатр "Октябрь" (Новый Арбат, д.24), а также "Дом книги" (Новый Арбат, д. 8)", - говорится в сообщении.

"Врачи улыбались, глядя на то, как я с непривычки передвигаюсь в защитном костюме. Хоть и была заметна их сильная усталость, они очень радовались фотосессии, с удовольствием принимали участие в процессе. Несмотря ни на что, медики сохраняют невероятный оптимизм", - рассказывает одна из участниц фотопроекта – студентка РАНХиГС Лиза Даринская.

Отмечается, что присоединиться к команде волонтеров-фотографов, помочь проекту и узнать подробности проведения съемочного процесса можно, написав в директ организаторам - @molodezh_msk. Акция проходит при поддержке Комитета общественных связей и молодежной политики Москвы.